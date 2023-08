Diego Sáenz de ‘MasterChef’ 'explotó' porque le dijeron envidioso; respondió 'con toda'

‘MasterChef Celebrity’ es un programa que todas las noches sorprende a los televidentes. En cada episodio, la competencia se ha vuelto cada vez más reñida. Ha habido peleas, fuertes discusiones y divisiones. El número de participantes ha disminuido, pero la tensión se ha incrementado.

Recientemente, Karoll Márquez fue eliminado. Su salida causó gran nostalgia tanto en los demás participantes como en los televidentes, quienes le habían ‘cogido cariño’ por su personalidad y su buen desempeño en el programa.

A propósito de esta eliminación, Diego Sáenz, quien sí pasó al top 10 de ‘Masterchef’, hizo una publicación respecto a su victoria.

“Bueno, hoy con muy buena energía e increíblemente HACIENDO BUÑUELOS 😂logré salvarme y ser el primer hombre de la competencia en entrar al top 10 de esta temporada. Estoy agradecido con los que han seguido apoyándome, porque por ustedes he continuado aprendiendo y sacando fuerzas para mejorar. Voy con la frente en alto y recibiendo la buena onda. Sigo con TODA en esta competencia”, se lee en el post.

La publicación causó bastante polémica y muchos internautas comentaron. Algunos criticaron fuertemente a Sáenz. Hubo algunos mensajes que lo señalaban de “envidioso”, “traidor”, entre otros adjetivos.

El participante ‘explotó’ y no se quedó callado frente a los mensajes negativos. El joven respondió ‘con toda’.

“En una competencia eso se vale, yo no he traicionado a nadie. No se les olvide que es un juego en el que debe haber estrategias, gracias por escribir! Saludos”, escribió.

El creador de contenido también señaló que está sorprendido por las diferentes reacciones de las personas a varios episodios.

“Muy curioso leer también que mucha gente no le come a lo que pasó en un capítulo y cómo se los contaron. Mucha gente apoyando y en eso me fijo, de lo malo también aprendemos todos. Muchas gracias por escribirme. Saludos”, respondió.

