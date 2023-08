¿Arcángel crió un hijo de Nicky Jam? Esta sería la curiosa razón

Nicky Jam y Arcángel son dos cantantes reguetoneros que se han convertido en uno de los íconos más importantes del género urbano alrededor del mundo. Su talento y destreza para desenvolverse en la industria musical, los han convertido en referentes indiscutibles del perreo.

Pero más allá de ser grandes figuras urbanas, los artistas son muy buenos amigos. Además de compartir escenario y haber colaborado en más de una ocasión, los reguetoneros tienen un vínculo mucho más fuerte que, al parecer, los une de por vida: un hijo.

Te podría interesar: Arcángel se fue con toda contra organizadores de concierto en Medellín: le prenden la luz

Se trata de Joe Martin, el tercer descendiente de Nicky Jam, quien es fruto de la relación entre el cantante reguetonero y su expareja Janexsy Figueroa e hijo adoptivo de Arcángel.

La razón por la que el intérprete de ‘Hace Mucho Tiempo’ tiene un vínculo familiar con uno de los hijos de Nicky Jam es porque se relacionó con la madre de Joe Martín, quien, actualmente, es su esposa.

Pese a que ambos artistas estuvieron relacionados con la misma mujer, contrario a lo que muchos piensan, sienten gran admiración y aprecio por el otro. De hecho, este sentimiento de cariño y estima se mantiene mucho más fuerte gracias a Joe Martin.

Mira también: Video: La impresionante requisa a la que fue expuesto Arcángel en Perú

“Para mi Nicky Jam es el papá de mi hijo, así es que te lo puedo describir. Es un tipo al cual yo admiro, respeto mucho como artista y también como ser humano porque se la talla de él, se el corazón que tiene. Pa’ mi el hombre es un ejemplo, pa’ mi el hombre es uno de los mejores artistas en este género, es un ejemplo a seguir y él es el papá de una de las personas que yo más quiero en este mundo”, expresó Arcángel en una entrevista con Molusco TV.

Además, aclaró que quiere a Joe como si fuera su hijo, ya que él lo crió y fue quien lo preparó para convertirse en padre.

Lee también: Nicky Jam estrenó canción con Feid en monumental caravana por las calles de Medellín

Mientras que Nicky le agradece al neoyorquino por haber sido un gran padre con su hijo y cuidar de él.

“Él crió a mi hijo como si fuera de él, también. No es que el tipo crió a mi hijo y yo me olvidé de mi hijo, no, es que el vivía con mi hijo, obviamente le toca criarlo, pero él pudo haber sido un padre, un tipo malo que no le importaba y no, ha sido tremendo ser humano.”