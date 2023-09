“Puede ser cáncer”: Silvana Araujo contó sobre una grave enfermedad que le diagnosticaron

La entrenadora personal, influencer y modelo Silvana Araujo se estrenó en el mundo de los podcasts. Con más de 2.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, esta cartagenera es muy admirada por su imponente cuerpazo, pero también por la manera en la que comparte rutinas de ejercicios y tips para lograr una mejor vida alimenticia, todo enfocado a la cultura fitness.

De igual manera, Araujo se ha convertido en uno de los símbolos más importantes de las redes sociales por el tipo de contenido que comparte y en esa misma vía quiso incursionar en los videopodcast, este formato que han adoptado varias celebridades para realizar entrevistas, contar historias y dar consejos de valor para los internautas.

Precisamente en el estreno de su podcast llamado ‘No Me Rindo’, Silvana contó una impactante historia que le sucedió hace casi 10 años.

En ‘El Poder de los Miedos’, Silvana contó acerca de una enfermedad que le diagnosticaron hace una década, lo cual la hizo entrar en pánico porque alcanzó a percibir una palabra que la aterraba: cáncer.

“En el 2014 me dio púrpura trombocitopénica y fue unos de los momentos más difíciles para mí pero también de muchísimo aprendizaje”, inició contando Araujo.

De acuerdo con Medline Plus, esta enfermedad es un trastorno hemorrágico en el que el sistema inmune destruye las plaquetas, las cuales son vitales a la hora de la coagulación normal de la sangre.

Silvana contó que en ese momento era muy saludable, motivo por el que se cuestionó el por qué esa enfermedad la estaba atacando. “Cuando yo me enfermo me dicen que puede ser cáncer, entonces yo me sentía débil y sentía que no podía hacer nada. Yo le dije a mi pareja de ese momento: záfame, porque me dan ganas de llorar por eso”, agregó la entrenadora.

Finalmente, Silvana reflexionó sobre las enseñanzas que le dio su enfermedad, ya que era consciente de que muchas veces hay situaciones que no se pueden controlar. Pese a ello, pudo recuperarse satisfactoriamente y comenzar su vida como influencer.