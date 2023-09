El video con el que Kylie Jenner y Timothée Chalamet confirmarían su relación

Kylie Jenner es una de las figuras públicas más influyentes de la actualidad, no solo por ser la menor del imperio Kardashian-Jenner, sino también por su presencia en el universo digital.

Su participación en redes sociales la ha convertido en una de las mujeres con mayor impacto en los jóvenes, de acuerdo con la revista Time. Asimismo, de acuerdo con el New York Post, la ha catalogado como una de las personas más prestigiosas en el mundo de la moda.

Está claro que la creadora de ‘Kylie Cosmetics’ ha ganado fama tanto por su aparición en el programa familiar ‘Keeping Up with the Kardashians’ como por su dinamismo y autenticidad en redes sociales. Sin embargo, esto no es lo único por lo que la empresaria norteamericana se ha logrado convertir en un ícono de la farándula internacional.

Al ser una figura importante en el escenario de entretenimiento, su vida amorosa resulta ser un factor esencial para sus fanáticos, no solo porque les interesa conocer, a profundidad, las particularidades de su entorno privado, sino porque muchos de los espectadores vieron crecer a la menor de las Kardashian-Jenner y la acompañaron, a través de la pantalla, en diferentes etapas

Justamente, una de esas fases que presenciaron tanto fanáticos como internautas fue la relación que tuvo la influenciadora con el padre de sus dos hijos: Travis Scott,con quien mantuvo un amorío durante más de cinco años.

Aunque la relación llegó a su fin, muchos de los seguidores de la mamá de Stormi han indagado sobre los posibles ‘tinieblos' que puede tener la empresaria estadounidense. A pesar de que al principio solo habían rumores, al parecer ya han salido a la luz algunas pruebas del posible ‘arrocito en bajo’ que ha hecho suspirar a la modelo.

¡Con beso y todo! Kylie no se aguantó las ganas y mostró al mundo su relación con Timothée Chalamet

El pasado 2 de septiembre, la fundadora de ‘Kylie Cosmetics', fue vista en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el concierto de un ícono indiscutible del pop: Beyoncé. Sin embargo, lo que sorprendió a los internautas no fue la asistencia de la modelo, sino su compañía: el joven actor Timothée Chalamet.

Según materiales audiovisuales publicados por el sitio web TMZ, la pareja fue vista durante el show de la intérprete de ‘Beautiful Liar’ y no precisamente como amigos. Con una cercanía bastante notoria, el par de celebridades mostró al mundo la química y el afecto que existe entre ellos.

Después de algunos abrazos y tiernos gestos, la modelo estadounidense y el nominado al Óscar fueron vistos dándose un apasionado beso que, al ser captado por la cámara y circular en redes sociales, dejó boquiabierto a más de un internauta, ya que los rumores de la relación entre ambas celebridades comenzaron a inicios de este año. Sin embargo, nada había sido confirmado.

A pesar de que la pareja fue vista en el espectáculo de la inigualable Beyoncé, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni ha dado detalles sobre su vínculo sentimental.