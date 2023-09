Mujer Cristiana le habló de Dios a Tokischa; su respuesta está dando la vuelta a internet

Tokischa Altagracia Peralta Juárez, conocida en la industria musical simplemente como Tokischa, es una reconocida rapera y cantante dominicana muy popular. De hecho, este año hizo parte de la edición 2023 del Festival Estereo Picnic.

La artista de 27 años también es conocida por ser controversial, tanto por las letras de las canciones, ya que canta sin filtros y ni censura; como de sus polémicos comentarios. Justamente, este último punto es el que la ha vuelto viral en los últimos días.

La intérprete de ‘Delincuente’ se encontraba saliendo de la ‘Feria Internacional del Libro de República Dominicana’, en ese lugar había aglomerados decenas de sus fanáticos, quienes la estaban esperando para verla, saludarla y quizás tomarse una foto con ella. Entre el público había una mujer cristiana que quiso hacerle un comentario, pero la respuesta de la cantante fue sorprendente ante los ojos de los asistentes.

La polémica respuesta de Tokischa a una fan

En un video capturado por uno de los asistentes del lugar, se puede apreciar cuando Tokischa se encontraba pasando con su equipo de seguridad, cuando justamente la mujer en mención le dice “Cristo te ama y tú eres importante para Dios", a lo que la cantante dominicana la mira y su manera de responderle fue con su lengua, cosa que no cayó muy bien entre algunos de sus seguidores.

Sí, la cantautora de éxitos como ‘Linda’ junto a Rosalía o ‘Estilazo’ decidió realizar un movimiento particular con la lengua y a partir de ese momento se ha convertido en blanco de críticas por los gestos que hizo. Incluso, varios de los internautas aprovecharon para reclamarle por el hecho.

"Con Dios no se juega… Nada de graciosa la muchacha", "la gente que critica está realmente mal", "Para mí eso no es gracia, pero cada quien es grandecito", "Yo le diría a esa, amen 🙏 porque con Dios no se juega", "Yo soy cristiano pero creo qué hay momento y lugares en las que uno puede hablar de Dios", son algunos de los comentarios que han realizado los internautas en redes sociales.