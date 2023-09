"Me tiene fastidiado": Juan Pablo Barragán no aguantó más y se despachó en 'Masterchef'

El programa "MasterChef Celebrity", que reúne a diversas celebridades de la farándula colombiana en un ambiente de competencia culinaria, sigue siendo un tema de conversación constante entre los espectadores. No solo por las deliciosas y singulares creaciones de los participantes, sino también por las tensiones que surgen entre ellos.

En el episodio más reciente de este popular formato, el actor y concursante Juan Pablo Barragán, en medio de la creciente tensión de la competencia, expresó su descontento hacia una de sus compañeras, afirmando que "no la soporta más".

Debes saber: Participantes de ‘MasterChef’ sacaron los prohibidos y hasta hicieron ‘twerking’



Es importante destacar que el actor bogotano de 42 años ha sido muy expresivo a lo largo del concurso, compartiendo sus emociones, ya sean positivas o negativas. Recientemente, manifestó su alegría por formar parte del top 10 de competidores que lucharán por ganar el popular reality de cocina y por evitar el delantal negro una vez más para asegurarse un lugar en el balcón.

"Qué bonito llorar de alegría. Tengo una emoción muy grande. Me siento orgulloso de lo que logramos. Hicimos una dupla con alguien con quien nunca habíamos trabajado antes, en este caso, Diego Sáenz", fueron las emotivas palabras del actor ante las cámaras.

Sin embargo, una vez en el balcón, aprovechó la oportunidad para expresar su frustración hacia una de sus compañeras, Daniela Tapia, con quien ha tenido varios desacuerdos y discusiones durante la competencia. Mientras Barragán compartía su emoción, Tapia estaba ocupada cumpliendo un reto impuesto por los jueces, que consistía en preparar un plato innovador.

Debes leer: A esto se dedica el primer ganador de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ¿Lo recuerda?

Barragán manifestó su malestar hacia su compañera colombo-cubana, mencionando que se sentía fastidiado por su actitud: "Estoy molesto con Daniela, he notado que no me aprecia mucho, me ha molestado, debo perdonarla", afirmó el actor.

Este desencuentro reciente se suma a una serie de tensiones previas entre ellos, que incluyeron comentarios fuertes por parte de Barragán hacia Tapia, lo que no fue bien recibido por la actriz y generó más tensiones entre ambos.

Necesitas saber: “La rata”: la fuerte ofensa de Juan Pablo Barragán a Daniela Tapia en MasterChef