JESSIE REYEZ CONTÓ SI ESTÁ EN EL MEJOR MOMENTO DE SU CARRERA: EXCLUSIVO 40COPAS

Jessica Reyez, cuyo nombre artístico es Jessie Reyez, es una compositora y cantante de géneros como el hip-hop, soul y rap. Nacida el 13 de junio de 1991 en Toronto, Otonario Canadá, durante sus nueve años de trayectoria musical ha colaborado con artistas como Eminem, Lewis Capaldi y Calvin Harris.

Después de confesar su amor por el pan de bono, con mucho dulce como se lo cocina su mamá, Jessie Reyez afirmó que los últimos años de su carrera en la música han sido muy buenos. Motivo por el cual, junto a su regreso a Colombia tras cuatro años, se siente feliz.

No obstante, la condecorada con el premio iHeartRadio Much Music Video Awards a Mejor Artista Revelación Canadiense en el 2017, cree que su éxito en los últimos años es solo la construcción de algo que puede ser mejor en el futuro. Por lo cual, afirmó que este no es el mejor momento de su carrera, pues cree que el futuro será mucho mejor.

Jessie Reyez confesó que en su proceso como cantautora ha tenido la fortuna de colaborar con artistas como Sam Smith, con quien guarda una gran amistad que se produjo en un estudio musical de Jamaica. Después de una invitación de Calvin Harris, en donde además de emborracharse, la canadiense y el nacido en Londres grabaron dos canciones: Perfect y Gimme.

Es tal la amistad que se produjo en aquel entonces, que al día de hoy Sam Smith confiesa que una de las mejores cosas de su gira en México es que verá la sonrisa de Jessie Reyez constantemente, pues le pidió que lo acompañara para interpretar los temas que tienen juntos.

Jessica Reyez, con 33 años de edad, ha forjado una carrera que la pone como una de las artistas más importantes de la industria. A pesar de que para ella este no es el mejor momento de su carrera, los últimos años han estado cargados de un éxito que, asegura ella, se va a maximizar en el futuro.