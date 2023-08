A CORINA SMITH LE INCOMODAN 2 COSAS DESPUÉS DEL LANZAMIENTO DE ´TRISTE, PERO SIEMPRE MAMI´

La ganadora de un Premio Music Venezuela como mejor artista femenina del 2019, y nominada de Premios Juventud en el 2021, Corina Smith estrenó el pasado 27 de mayo su segunda discografía llamada 'Triste, pero siempre mami'. Un recopilado de 13 canciones que combinando géneros como el trap y pop, terminó cambiándole la vida a la cantante venezolana.

“A mí me invitan algunos medios a entrevistas, para hablar sobre el álbum, pero a veces no me gusta, porque no me dejan ni hablar por estar dando otro tipo de noticias, eso es incómodo. Además, también una de las cosas que más preguntan es en cual musa me basé para escribir las canciones y es como bastante incómodo”, dijo la cantante de 31 años.