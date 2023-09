Anuel AA y Karol G tuvieron tremendo agarrón; dicen que él le “mandó la mano"

Karol G y Anuel AA fueron una de las parejas más icónicas de la farándula internacional. La pareja mantuvo una relación de dos años, que compartieron con toda su fanaticada.

Por eso, cuando confirmaron su ruptura, muchas personas se decepcionaron y no podían creer que los artistas tomaran caminos separados.

Filtran Video de Karol G y Anuell AA teniendo tremendo agarrón ¿Qué pasó?

En el video se observaría a Karol G y Anuel en una calle. Luego, se observa que tendrían una fuerte discusión y según dicen los usuarios, el artista le habría dado, presuntemante, un leve ‘manotón’ a la colombiana.

La grabación es antigua. Tras la presentación de Karol G en los MTV 2023, los internautas revivieron el video, el cual se volvió tendencia en las diferentes redes sociales.

Ver también: ¿Le tumbaron el premio a Karol G?: Mia Khalifa expresó su inconformidad sobre los VMAs

Algunos usuarios se mostraron muy indignados al ver el video, pues dicen que estas imágenes podrían indicar que Anuel AA sería un hombre violento, tal y como lo acusó su expareja Yailin, hace varios meses.

“Ella se asusta 😔 ese wn la tenía intimidada”, “Me da risa la gente que normaliza estas cosas, ¿todo bien en casita? si se ponen así en lugares públicos no digamos en privado” y “Si así era en público, no me quiero imaginar cómo era ese man en privado”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Te puede interesar: Le dan palo a Karol G por su presentación en los MTV VMAs con 'Oki Doki' y ‘Tá Ok’