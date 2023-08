“Yo sé que tu novio no te trata mejor que yo”: ¿Anuel lanza indirecta a Karol G?

Anuel AA, más conocido por su nombre de pila como Emmanuel Gazmey, es un artista puertorriqueño que ha sobresalido en el mundo musical como una de las figuras más influyentes del género urbano.

Éxitos como ‘Ella quiere beber’ y ‘Delincuente’ le han abierto las puertas para convertirse en uno de los artistas más destacados del trap latino alrededor del globo terráqueo.

Además de ser un referente del ‘perreo’, el hombre de 30 años se ha logrado integrar en el universo farandulero, pues su relación con ‘La Bichota’ lo convirtió, en más de una ocasión, en el blanco perfecto para los escándalos mediáticos.

Y no es para menos, pues el puertorriqueño ha estado envuelto en diferentes altercados donde lo acusan de amenazas y violencias tanto físicas como psicológicas.

A pesar de que terminó su relación con Karol G, las indirectas por parte del intérprete de ‘Tú no lo amas’ no cesan. En varias oportunidades el artista ha enviado mensajes a ‘La Bichota’ y su actual pareja, Feid, con quien,al parecer, no tiene una buena relación.

¿Indirecta a Karol G?

Recientemente, durante uno de sus espectáculos, el cantante de género urbano aprovechó para mandarle una “indirecta” a la antioqueña, tras su nuevo sencillo ‘Mi ex tenía razón’.

Haciendo referencia a una de las frases del exitoso tema de la paisa, Anuel AA le respondió a ‘La Bichota’ con un claro mensaje. Esto lo hizo para introducir la exitosa canción que grabó con la colombiana, ’Secreto’, y convocar al público a entonar el sencillo a todo pulmón, de manera que lograra escuchar hasta Colombia y Medellín, la ciudad natal de la intérprete de ‘WATATI’.