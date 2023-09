Young Miko no pudo contener las lágrimas cuando le apagaron las luces en pleno show

Young Miko se ha convertido en una de las artistas más distinguidas de este 2023. Su éxito con el cantante colombiano Feid, ‘Classy 101’, le abrió las puertas no solo para adentrarse dentro de la lista de los Billboard Hot 100, sino también para consolidarse como una de las nuevas generaciones más influyentes del género urbano.

La acogida que ha tenido la puertorriqueña por parte del público ha sido excepcional, pues la boricua se ha ganado el corazón y la confianza de cientos de fanáticos, quienes la apoyan en cada éxito musical.

El recibimiento que ha tenido la ‘Baby Miko’ por parte de sus admiradores llevó a que la intérprete de ‘DISPO’ tomará nuevos riesgos y decidiera hacer su primera gira mundial conocida como ‘Trap Kitty World Tour’, la cual ha sido todo un éxito.

Sin embargo, el pasado 16 de septiembre en Costa Rica, la presentación de la puertorriqueña no salió como esperaba y terminó sacandole una que otra lágrima al terminar su espectáculo.

El concierto que le sacó lágrimas a Young Miko

De acuerdo con el periódico costarricense La Nación, la mujer de 25 años debía presentarse a las 6:30 de la tarde en el Centro de Eventos Pedregal y tenía 40 minutos para debutar sus canciones y grandes éxitos. No obstante, el tiempo estipulado para la boricua no fue suficiente y la sacaron sin dejarla terminar algunos de sus más recientes sencillos como ‘Classy 101’ y ‘Wiggy’.

Antes de comenzar a interpretar estos sencillos, le apagaron las luces y el sonido, lo cual generó gran inconformidad y molestia en los seguidores de la boricua. Sin embargo, la ‘Baby Miko’ decidió quedarse en la tarima y comenzó a cantar a capela la canción en colaboración con el Ferxxo.

Por supuesto, el público se unió a su interpretación y comenzó a cantar más fuerte que nunca, mientras ella los animaba a entonar este éxito a todo pulmón. A pesar de que la puertorriqueña tuvo el apoyo incondicional de sus fans, al final de este sencillo no aguantó más y soltó algunas lágrimas sobre el escenario.

Con una voz temblorosa, la intérprete de ‘Riri’ cubrió su rostro con un sombrero y agradeció a sus seguidores por su presencia y apoyo durante el espectáculo.

El evento no tardó en viralizarse en redes sociales y generar una ola de comentarios por parte de los fanáticos de la boricua, quienes le enviaron mensajes de ánimo y fortaleza durante el incómodo momento que presenció durante su show en Costa Rica.

“Le quitaron su música, las luces, los bailarines se fueron, me partió en dos”, “Vas a ser fuerte no te rindas es una prueba y cada día te vas a encontrar con algo en el camino solo se tu”, “Entiendo que tenía que terminar el show, pero bakala así tan feo no fue lo adecuado”, fueron algunos de los comentarios.

