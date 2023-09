Dua Lipa reveló su gusto por legendaria obra de García Márquez y enamoró a los colombianos

Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas más destacadas de la industria musical. Su auténtica personalidad y particular carisma le han abierto las puertas para catapultarse no solo como una de las figuras más influyentes del momento, sino también como uno de los íconos indispensables del género pop alrededor del globo terráqueo.

Desde sus primeros sencillos, como ‘Hotter than Hell’, la artista británica se ha dado a conocer ante el mundo por su peculiar estilo y su perspicacia para desenvolverse en la escena musical. Además, ha puesto suspirar a más de un fanático por su incuestionable belleza.

Así como Lipa ha cautivado el corazón de millones de personas con su innegable talento y su esplendoroso físico, también se ha ganado el cariño de miles de personas, con quienes comparte con cariño sus proyectos profesionales y algunos detalles de su vida privada.

Además de dar a conocer algunos pormenores de su área profesional e íntima, la artista británica se ha encargado de compartir, con sus más de 85 millones de seguidores, algunos consejos, actividades y particularidades de su día a día.

Dua Lipa no se pudo resistir al mundo de Macondo

En una de sus más recientes revelaciones, Lipa mostró a sus admiradores una obra de literatura a la que no se pudo resistir: ‘Cien años de soledad’, la novela del reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez.

Con un carrusel de dos fotografías, la intérprete de ‘Physical’ mostró la obra maestra y la acompañó con un profundo mensaje.

“Esta increíble novela me ha hechizado. Me cautivaron los elementos fantásticos que viven junto a la realidad y me encantó cómo el tiempo se balancea y se balancea en la ciudad ficticia Macondo. Cierto, a veces tuve que encontrar mi camino por los muchos Aurelianos y José Arcadios que poblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir ante el dominio de la narración de Gabriel García Márquez es parte de la alegría de este cuento épico. En el camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los muchos significados de la soledad. Es irresistible”, agregó la inglesa en su publicación de Instagram.

Ante este descubrimiento que compartió la artista británica, varios internautas no tardaron en reaccionar y comentar lo fascinados que estaban al saber que leyó una de las obras literarias más icónicas de Colombia.