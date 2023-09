Novelón en MasterChef: Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños se agarraron por traición

MasterChef Celebrity se encuentra en su recta final y los problemas entre los concursantes siguen latentes. En el episodio de este 20 de septiembre, Martha Isabel Bolaños y Daniela Tapia se pelearon por una de las dinámicas que hubo en la competencia.

En los más recientes episodios del reality, los concursantes tienen que recolectar tiempo en las diferentes competencias que les hacen. Antes del capítulo, quienes más tenían eran Daniela, Carolina Acevedo y Juan Pablo Barragán.

Sin embargo, con el más reciente episodio, Daniela y Juan Pablo dejaron de tener la mayor cantidad de minutos. Carolina Acevedo sigue liderando esa lista y la relación entre Daniela y Martha Isabel se deterioró.

¿Qué pasó?

Durante esta temporada, los concursantes han tenido que tomar algunas decisiones con las que se han ganado malos relaciones dentro del grupo. Una de las que más ha tenido problemas es Martha Isabel Bolaños, sin embargo, en los últimos episodios parecía que tuviera una tregua con varios de los concursantes.

En el episodio de este 20 de septiembre, los concursantes tenían que elegir entre unas fichas y quienes sacaran las negras, tenían que elegir a dos personas que no iban a cocinar, es decir, no iban a tener la oportunidad de ganar tiempo.

Mira también: Participantes de ‘MasterChef’ sacaron los prohibidos y hasta hicieron ‘twerking’

Una de las personas que sacó ficha negra fue Martha Isabel Bolaños y según dijo en el capítulo, se equivocó de estrategia. La actriz dudo mucho a quién le iba a quitar la posibilidad de cocinar, pero al final eligió a Daniela Tapia.

Esta decisión sorprendió a muchos de los participantes y a la misma Daniela. Todo esto, porque Daniela y Martha son unas de las amistades que hay en esta temporada. Varios de los concursantes aseguraron que, pensaban que le iba a quitar la posibilidad a Carolina.

En el momento en que Martha nombró a Daniela, la actriz cubana mostró su inconformidad y aseguró que, no es la primera vez que le hace ese tipo de cosas. Hasta los chefs iniciaron a decirle a Daniela que no tenía que tomarse nada personal.

En las entrevistas individuales que les hacen a los concursantes, Daniela manifestó su inconformidad

Te puede interesar: Extraña enfermedad atacó a los integrantes de 'MasterChef'; dejó varios incapacitados

“Uno no traiciona a los amigos, ni en un reality ni en nada, ni por millones de dólares. Uno no traiciona. Este mundo está lleno de mierda y de traición y todo. No hay que justificar con estrategia, con carolina, con el reality, con el juego. No hay que justificar, uno no traiciona”, dijo la actriz.

Después de que mostraron las opiniones de varios de los concursantes, Daniela dijo que no quería volver a hablar con Martha porque la había traicionado. Además, comentó que, espera que nunca más le vuelva a hablar en la vida.

“Ella es traidora. A mí sí me duele (…) ahora lo que yo sí le pido es que no me vuelva a hablar en la vida”, dijo Daniela.

Cuando Martha se dio cuenta de lo que había pasado con Daniela manifestó su inconformidad. Además, dijo que se había equivocado e inclusive lloró por la decisión que había tomado.

Lo curioso fue que, en la competencia le fue mal a Martha y Daniela celebró cuando le fue mal.