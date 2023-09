Le dan palo a Claudia Bahamón por hablar de la muerte de su papá para promocionar un carro

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas en la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, la cual abarca varios años, ha forjado una prestigiosa trayectoria en uno de los canales más influyentes del país.

Actualmente, es ampliamente reconocida por su papel como presentadora en el reality culinario de RCN, 'MasterChef Celebrity', donde ha estado al frente durante cinco exitosas temporadas. En este programa, trabaja en junto a los exigentes jurados Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, formando un equipo de élite que ha cautivado a la audiencia colombiana.

Debes saber: NOVELÓN EN MASTERCHEF: DANIELA TAPIA Y MARTHA ISABEL BOLAÑOS SE AGARRARON POR TRAICIÓN

Cabe mencionar que la arquitecta y presentadora opita ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones complicadas a lo largo de su vida, una de ellas es precisamente la muerte de su padre Germán Bahamón.

El hombre fue víctima de un accidente fatal en las vías de Magangué, departamento de Bolívar, a causa un microsueño mientras manejaba y que lo hizo chocar contra un camión de ganado. No obstante, tras la colisión, el hombre alcanzó a llamar a su hijo a avisarle lo que había sucedido, lo siguiente que se supo fue que había fallecido en hospital a causa de un paro respiratorio.

“Mi papá se quedó dormido y se chocó, pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: “perdón me quedé dormido”. ¿Estas con mi mamá?”, contó la modelo cuando su hermano Mateo se contactó con ella.

Cuatro años después del fatídico accidente, recordar ese momento le sigue costando a la presentadora de ‘MasterChef’. Sin embargo, cada vez que puede, habla de las enseñanzas que le dejó su papá y cuánto lo extraña.

“Que bajeza”: Le dicen a Claudia Bahamón por usar la muerte de su papá para hacer publicidad

En las últimas horas, se ha conocido un video que muestra a la huilense en un evento de la marca sueca de carros, Volvo, de la que Bahamón es embajadora. Allí recordó el accidente en el que perdió la vida su padre.

“Cuando yo comencé con Volvo mi papá se acababa de morir porque tuvo un accidente. Y mi papá se quedó dormido (...) Ese accidente de él se hubiera evitado si hubiera estado en un Volvo. Y eso es real, cuando yo me monté en el carro resulta que tiene un sistema maravilloso y si el carro empieza como a irse de ladito porque te quedas dormido o te pusiste a ver el celular, error, el carro inmediatamente te regresa. Solo”, contó. Posteriormente, agregó qué: “si mi papá hubiera estado manejando este vehículo, nos estaría contando un cuento maravilloso”.

Tal suceso no ha pasado desapercibido en redes sociales, pues los internautas le ‘han dado palo’ a la empresaria de 44 años, debido a que sienten que sus palabras no eran el mejor ejemplo para hacer promoción de vehículos.

“Qué horror...”. “Qué bajeza”. “Uy no parce! Pues cada cual haga con su duelo lo que quiera, pero personalmente me parece una gonorrea usarlo para capitalizar y venderle cosas a la gente”. “Nooo, eso no puede ser cierto”. “Al final sentí como unas ganas de llorar pero de vergüenza. Todo ahí muy mal”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron los internautas ante el hecho.