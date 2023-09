Camilo le dio palo al paparazzi que reveló fotos de Índigo: “violaron el espacio personal”

En los últimos días, se conocieron unas nuevas fotografías de la hija de Camilo y Evaluna, las cuales se hicieron públicas y rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ellas se podía ver tanto a la feliz pareja posando para las cámaras, como a la primogénita de la pareja colombo venezolana, la cual aparecía llorando en las fotos filtradas en la red.

No obstante, en las últimas horas el cantante colombiano decidió romper el silencio y hablar por medio de sus redes sociales sobre la situación ocurrida, pues le ha generado especial malestar. Cabe resaltar que no es la primera vez que la familia Echeverry Montaner atraviesa una situación de estas.

En el pasado, ya se habían filtrado imágenes de la pareja llegando al estadio de Miami con su hija en brazos, lo que permitió al público ver por primera vez a la bebé. Todo sucedió durante la bienvenida de Lionel Messi al Inter de Miami.

En esta ocasión, las fotos fueron capturadas mientras la pareja transitaba por las calles de Madrid, España, y se difundieron rápidamente en las redes sociales.

Tras el suceso, Camilo compartió su versión de los hechos mediante su cuenta de Instagram, explicando que él, Evaluna e Índigo estaban saliendo de un café cuando notaron la presencia de dos paparazzi, quienes se acercaron de manera irrespetuosa, lo que asustó a la bebé.

El cantante paisa indicó que le pidió al fotógrafo que respetara el espacio de su hija y le solicitó que no tomara fotos de Índigo. Según la versión de Camilo, el paparazzi accedió a su solicitud y le dijo que no lo haría, ya que podría tener problemas legales.

“Te puedo pedir porfa que me cuides a Índi, no le tomes fotos a Índi. Y él me dijo que lo haría”, agregó.