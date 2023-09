KAROL G Y PESO PLUMA, UNA VEZ MÁS EN EL TOP DE DEL 40 AL 1 PEPSI CERO AZÚCAR

Llega un nuevo fin de semana, lo que significa que llega una nueva edición de DEL 40 al 1 Pepsi Cero Azúcar, donde suenan los éxitos más refrescantes LOS40 Colombia.

Karol G sigue demostrando su poderío tanto en el conteo de éxitos más importante de la radio en Colombia, como en el reguetón mundial con sus éxitos, con los cuales está llevando a cabo su 'Mañana Será Bonito Tour'. A propósito de esa gira, se dice que la colombiana estaría pensando en incluir a México en el listado de países en el tour, lo cual significaría su primera parada en Sudamérica.

Cabe destacar que en su último álbum, incursiona por primera vez en ritmos como el Regional Mexicano y el Techno Pop. En el caso del primero, fue en colaboración con Peso Pluma, mientras que para el segundo ritmo se juntó con Young Miko.

Hablando del artista mexicano, Emilio Laija, cuyo nombre artístico es Peso Pluma, cuenta con un éxito más dentro de la lista, se trata de La Bebé, junto a Yng Lucas, ubicada en la posición número 16. Mientras que, por su parte, Young Miko, tiene tres éxitos en el listado: Lisa, ubicada en la casilla 39; Wiggy en la número 12; y Classy 101 en el número nueve.

Hablemos de la segunda mejor canción, la cual mantiene su posición una semana más: Columbia de Quevedo. Sin embargo, en las otras posiciones hay variación, con el descenso de Classy 101 de Feid y Young Miko y la escalada de una posición de Holanda de Jhay Cortés.

No conforme con liderar por segunda vez el listado que deciden los oyentes de LOS40, Karol G es la artista con más canciones en Del 40 Al 1 Pepsi Cero Azúcar: Oki Doki, en el tercer lugar; Mi Ex Tenía Razón, en la posición número siete; Amargura en el número diez; Mientras Me Curo El Cora en la 24; y TQG que cierra la lista en la posición número 40.

Una canción con la que Carolina Navarro, cuyo nombre artístico es ‘Karol G’, incursionó por primera vez en el género musical regional mexicano fue elegida por los oyentes como la mejor canción de la semana. Con la cual, además, la colombiana completa cuatro semanas en el primer puesto Del 40 Al 1 PEPSI CERO AZUCAR. Hablamos de ‘Qlona’.

Como nos podemos dar cuenta, los oyentes que votan a través de la página web de LOS40.com.co decidieron que no tuviera mayor variación el listado que verdaderamente importa en Colombia: Del 40 Al 1 Pepsi Cero Azúcar.