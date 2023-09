Mujer creyó que era su 'día de suerte' e intentó besar a Maluma; su reacción es "oro"

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma en la industria musical, es uno de los artistas de reguetón más importantes que tiene Colombia en la actualidad. Además, es una de las personalidades que se ha encargado de llevar el nombre del país al resto del mundo y dejarlo en lo más alto.

El antioqueño de 29 años empezó su carrera artística a sus escasos 17, y desde entonces se ha posicionado como uno de los artistas más relevantes dentro de la industria y uno de los más cotizados tanto a nivel nacional como internacional.

El colombiano, actualmente se encuentra en medio de su ‘Don Juan World Tour’, su quinta gira musical, con la cual está visitando las principales ciudades tanto de Europa como de Estados Unidos.

Precisamente, durante uno de sus conciertos en el país norteamericano, más exactamente en San Antonio, Texas, el artista se enfrentó a una situación incómoda cuando una de sus fanáticas se abalanzó sobre él para internar besarlo a la fuerza.

Maluma rechaza a fan que intentó besarlo

El video, el cual circula por medio de TikTok, muestra a Maluma intentando moverse entre la multitud en compañía de su esquema de seguridad, cuando de repente una fan se hace espacio entre las personas e intenta llegar hasta el cantante, posteriormente le pone las manos en el cuello e intenta llevarlo hacia ella mientras intenta buscarle la boca, en lo que parece un intento por darle un beso.

No obstante, las cosas no salieron bien para la seguidora, pues el antioqueño rápidamente logra soltarse e incluso, le expresa su desagrado por lo que intentó hacer la mujer - de la cual no se conoce la identidad aún - evitando que pudiera acercarse más.

Recordemos que, en la actualidad, Juan Luis sostiene una relación con la que considera el amor de su vida: Susana Gómez, quien es la antioqueña que logró robarle el corazón al paisa.

El clip, el cual rápidamente se hizo viral a través de la popular red social china, generó opiniones divididas a la misma velocidad. Algunos de los internautas calificaron al cantante colombiano de arrogante por no permitir el contacto con la fanática, mientras que otros defendieron su reacción, pues fue la mujer la que invadió su espacio.

"Dejen el fanatismo, por favor; son personas comunes y corrientes", "El hecho de ser un artista no le da derecho a ella a querer besarlo", "No entiendo cómo algunas mujeres se pueden comportar así o idolatrar a esos tipos", "¿Por qué se rebajan tanto? No es como si fuera un dios del Olimpo", y "Los fans tienen que dejar de pensar que los artistas les pertenecen", fueron algunas de las reacciones de los internautas