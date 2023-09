“Me salvó”: Barragán recordó difícil momento tras su eliminación en ‘MasterChef’

‘MasterChef Celebrity’, la competencia culinaria más popular de la televisión en Colombia en la actualidad, está cerca de su final, pues cada vez hay menos participantes, pero más acción y exigencia en las cocinas del formato.

En el más reciente capítulo hubo sensaciones amargas para el elenco, pues Juan Pablo Barragán se tuvo que despedir de la competencia tras enfrentarse al reto de eliminación junto a Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños, pero lastimosamente su plato no cumplió con las exigencias mínimas para poder continuar en la competición.

Tras la inesperada noticia, los participantes quedaron en shock y las lágrimas y la tristeza no tardó en apoderarse tanto de ellos, como de los cientos de televidentes en el país. Cabe destacar que Barragán era considerado como el hombre “vitamina” dentro de la competencia, pues era el encargado de crear el buen ambiente, los chistes y las ocurrencias particulares que le sacaban sonrisas a más de uno.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención en el programa, fueron las palabras con las que se despidió el actor de 42 años, pues confesó que antes de entrar a ‘MasterChef’ no estaba bien del todo.

Tras conocer la decisión de los jueces, tanto Christopher Carpentier como Nicolás de Zubiria aprovecharon para dedicarle unas sentidas palabras al competidor eliminado, lo que hizo que un par de lágrimas también cayeran por sus mejillas. Incluso, también cayeron por las de la presentadora Claudia Bahamón, quien fue una de las más afectadas con la noticia.

Posteriormente, afirmó que más allá de poder encontrar y toparse con personas maravillosas durante la competición, el programa le dio la oportunidad de encontrarse a sí mismo.

“Entiendan que todos podemos cometer errores, pero podemos corregirlos (…) Creo que MasterChef llegó en un momento muy importante de mi vida, me salvó la vida”, contó el actor, mientras se despedía de sus compañeros.

No obstante, eso no fue todo, pues luego dijo: “En el punto en que ya estaba más mal de mi cabeza me recoge este programa y fue divino”.