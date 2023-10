Claudia Bahamón dedicó emotivo mensaje a El Negrito tras su salida de MasterChef

'El Negrito' se convirtió en el nuevo eliminado de esta quinta edición de MasterChef Celebrity. En esta ocasión, el comediante se quedó por fuera del top 5 debido a varias deficiencias con las guarniciones que presentó en el reto de clasificación.

Adrián Parada y Natalia Sanint miraban desde el balcón a Nela, Daniela, Carolina y a El Negrito, quienes debían llevar a cabo una preparación con el ingrediente base que era cerdo. Era un reto creativo y cada quien debía esforzarse al máximo si quería integrar el selecto grupo de 5 semifinalistas.

La mejor de la noche fue Nela, que descrestó al jurado con su preparación y se llevó gran parte de los elogios por la cocción de la proteína y por la presentación del plato.

Daniela Tapia también sobresalió y fue la segunda en subir para hacerle compañía a Adrián y a Natalia. En la decisión final, 'El Negrito' quedó al lado de Carolina Acevedo, una de las competidoras más polémicas del reality.

A pesar de que Carolina presentó un plato sin salsa, este fue más contundente que el del creador de contenido ya que al autodenominado 'Rey de las salsas' le faltaron guarniciones para acompañar su cerdo, que buscaba un equilibrio entre lo sal y lo dulce.

La primera reacción del décimo noveno eliminado de MasterChef fue de agradecimiento, tanto a los jurados como a sus propios compañeros.

"Gracias a todos los que me apoyaron en este proceso y que han llegado conmigo hasta hoy, no hemos perdido nada y no nos detendremos, esto apenas inicia”, escribió en su cuenta de Instagram, dando a conocer que próximamente inaugurará su emprendimiento de hamburguesas.

Entre tanto y como es costumbre, Claudia Bahamón no desaprovechó la oportunidad para enviarle un emotivo mensaje al nuevo eliminado de la competencia. Exaltando sus cualidades como ser humano y como competidor.

“Creo que fuiste el culpable de tanto bullying (bonito) desde el comienzo de temporada. Si fuiste tú quien comenzó y contagió esa dulce maldad, que no siempre ha sido bien recibido por el televidente, pero nosotros quienes estuvimos ahí adentro sabíamos de dónde venía ese ‘molestarnos’ constantemente”, escribió la presentadora huilense.