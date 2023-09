Se ‘prendió’ la cocina de 'MasterChef'; los participantes se cansaron: "¡No me mientas!"

‘MasterChef Celebrity’ está en su recta final y los capítulos cada vez más son interesantes. Solo quedan seis celebridades y la competencia está muy reñida.

Tras la salida de Martha Isabel Bolaños, los televidentes están a la expectativa de quién será el próximo eliminado. Algunos de los favoritos de los internautas, en redes sociales, son Adrián Parada y Natalia Sanint.

El reciente capítulo, del pasado 29 de septiembre, ha dado de qué hablar en las redes sociales. El episodio estuvo muy tensionante y los concursantes cocinaron bajo presión.

Pasó de todo: algunos olvidaron mercar lo necesario, a otros les quitaron tiempo de cocina y no faltó el que no sabía qué hacer de receta.

Como es de costumbre, los jurados se dieron un borondo por el puesto de cada participante. Nicolás de Zubiría visitó a Adrián Parada y le dijo que veía una buena preparación. Frente a esto, el participante lo refutó en entrevista aparte: "¡Nicolás no me mientas que cada vez que te vas de aquí, me dices que estoy en la inmunda!", dijo.

Asimismo, Adrián Parada fue protagonista de otra gran escena. El comediante recibió fuertes críticas cuando pasó al atril para que los jurados calificaran su plato.

Christopher Carpentier no se guardó nada y habló negativamente sobre el plato de Parada. En definitiva, no le gustó ni un poquito. “Este es tu peor plato. Venías muy bien y te perdiste. No me gusta el sabor, no me gusta el color, no me gusta la presentación, no me gusta nada. No le encuentro ninguna gracia”, dijo el chef.

El participante quedó en shock con todos los comentarios negativos hacia su plato, pues no esperaba que le fuera ‘como perro en misa’. “Tengo la sensación como que yo a Chris le debo una plata”, dijo de forma cómica.

Los demás participantes también se sorprendieron por las fuertes palabras de Carpentier. Lo que más llamó la atención es que a casi todos les dijo comentarios negativos.

