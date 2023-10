Yailin no desaprovechó la oportunidad y le dedicó ‘Tití Me Preguntó’ a Ronaldinho

Yailin 'La Más Viral' es una modelo dominicana que ha ganado reconocimiento en la industria musical local e internacional por sus habilidades para desenvolverse como cantante y bailarina.

Además de distinguirse en la escena artística, Jorgina Lulú Guillermo, como también es conocida, ha ocupado un lugar indispensable en el universo farandulero y no precisamente por su talento musical, sino por la tediosa relación que mantuvo con el cantante puertorriqueño Anuel AA, con quien tuvo su hija Cattleya.

Este vínculo amoroso arrastró a la mujer de 21 años a diversos escándalos que si bien formaron parte de uno de los momentos más polémicos del 2023, también la dejaron con un agrio sabor de arriesgarse nuevamente a establecer una relación.

Te puede interesar: ¿Irreconocible? Yailin sorprende en redes con impresionante cambio de look

Sin embargo, esta idea se desvaneció cuando el cantante neoyorquino, Tekashi 69, apareció en su vida y tocó las puertas de su corazón. La presencia del rapero hizo que la dominicana cambiara de opinión y le diera una nueva oportunidad al amor.

Desde que anunciaron su relación, la pareja no ha parado de demostrar ante sus seguidores y el mundo entero lo mucho que se quieren y que disfrutan estar juntos. De hecho, en varias oportunidades, ambos artistas se han dejado ver en redes sociales compartiendo algunos momentos donde lucen muy cariñosos.

Esto ha despertado la curiosidad y el deseo de varios cibernautas por conocer, a profundidad, todos los detalles y pormenores de su relación.

Lee también: ¿Le fue mal? Tekashi 69 le quiso dar unas clases de inglés a Yailin y así respondió

¿Yailin con Ronaldinho?

Recientemente, la intérprete de ‘Narcisista’ se robó las miradas en redes por unos llamativos videos que compartió en sus historias ante sus más de once millones de seguidores.

Con un vestido negro, de escote profundo, la dominicana se dejó ver junto a su novio en medio de una deslumbrante fiesta con mucho sabor y ritmo urbano. No obstante, eso no fue lo que acaparó las miradas de sus fanáticos.

En uno de esos clips, la dominicana se mostró muy feliz al lado de el reconocido ex futbolista Ronaldinho, con quien no solo brindó y tomó un par de copas, sino además le cantó una de las canciones de ‘El Conejo Malo’: ‘Tití Me Preguntó’.

Mira también: Yailín impuso un toque de sensualidad con su nueva figura; puso a más de uno a suspirar

Por los se observa en los videos, se podría decir que tanto el brasilero como la dominicana conectaron muy bien y se gozaron la celebración de principio a fin.

Por supuesto el video no tardó en viralizarse y ‘correr como pólvora’ en las plataformas digitales, donde varios internautas reaccionaron frente al inesperado momento y comentaron, con un poco de humor, la confianza y cercanía que tuvo Yailin con el exdeportista.