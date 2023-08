Yailin le cantó ‘Mi ex tenía razón’ de Karol G a Tekashi 69 y desató revuelo en redes

Yailin ‘La Más Viral’ es una modelo dominicana que se ha dado a conocer en el mundo de la farándula por sus habilidades como bailarina y cantante. Sin embargo, lo que la llevó a estar bajo el reflector, en más de una ocasión, fue su relación con su expareja Anuel AA, conocido por su nombre de pila como Emmanuel Gazmey, con quien tuvo su hija Cattleya.

Su vínculo amoroso estuvo expuesto a varios escándalos que fueron, durante los últimos meses, unos de los más polémicos y conflictivos de las celebridades.

Tras terminar su relación, la mujer de 21 años ha tenido fuertes disputas con el intérprete de ‘Tú no lo amas’, pues lo ha inculpado de haberla agredido verbal y físicamente, incluso estando en estado de embarazo.

A pesar de que las pullas aún no cesan del todo, Yailin ha decido continuar su camino y darse una nueva oportunidad en el amor con el cantante neoyorquino, Tekashi 69, con quien ha compartido, en varias ocasiones, algunos encuentros personales, y logró formalizar su relación.

Después de confirmar, públicamente, su vínculo sentimental con el artista estadounidense en uno de sus conciertos en Cuba, la madre de Cattleya dejó de ocultar su relación ante el mundo y ahora, cada vez que puede, comparte con sus seguidores momentos que vive con Tekashi.

¿Yailin también encontró uno mejor?

Recientemente, la intérprete de ‘Shaka Laka’ se mostró en compañía de su nueva pareja y cantando, nada más ni nada menos, que uno de los éxitos del nuevo álbum de Karol G.

La artista dominicana se dejó ver con su novio en una situación muy cariñosa mientras se encontraba en un bar. Fue en ese ambiente que empezó a rodar la canción de ‘La Bichota’: ‘Mi ex tenía razón’, y la bailarina no pensó dos veces para comenzarla a cantar y dedicársela al rapero de 27 años.

Por supuesto, el momento que compartió Yailin con su pareja no tardó en viralizarse en redes sociales y generar cientos de comentarios por parte de los internautas. Algunos la criticaron por cantar la canción de Carolina Giraldo, mientras que otros la apoyaron y se alegraron por ella.

“Se sabe más las canciones de kg que las de ella chaooo😂”, “Ahora le dio por escuchar la música de Karol cuando antes no se la podían nombrar 😂😂😂😂”, “Soy team karol g, pero me encanta la actitud de yailin no se complica por nada 👏👏👏👏”, “Ahora yailin es feliz, por qué puede cantar las canciones de karolg .... Y así es más bonito 😍”, “Me encanta yailin cantando las canciones de karolg 😍”, “Después de tantas indirectas que le hizo a Karol G ahora se identifica con las canciones, en fin la hipocresía 😭”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.