Filtran las primeras imágenes del show de luces que tendrá The Weeknd en Bogotá

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, es un cantante, compositor y productor musical canadiense de ascendencia etíope. Es ampliamente reconocido por su impacto en la música contemporánea, especialmente en los géneros de R&B y pop.

The Weeknd se hizo famoso a principios de la década de 2010 con una serie de mezclas y grabaciones independientes que llamaron la atención de la industria musical. Su primer álbum de estudio, "Kiss Land," fue lanzado en 2013 y le dio reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, fue con su segundo álbum, "Beauty Behind the Madness," lanzado en 2015, que alcanzó el estatus de superestrella. El álbum incluyó éxitos como "Can't Feel My Face" y "The Hills."

Además de su éxito en el ámbito musical, The Weeknd ha sido galardonado con múltiples premios Grammy y ha sido elogiado por su distintiva voz y estilo musical, que combina elementos de R&B, pop, electrónica y hip-hop. Sus letras suelen explorar temas como el amor, la lujuria, la melancolía y la decadencia.

El artista ha recorrido varios países del mundo con su After Hours Til Down Tour, en el cual tiene todo un show montado con elementos escenográficos inspirados en la estética futurista, con el que ha conquistado a los miles de asistentes a sus espectáculos en gran parte de Estados Unidos y Europa.

Filtran las primeras imágenes del show de luces de The Weeknd en Bogotá

Como parte de su gira, el cantante canadiense pasará por el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. Desde hace un par de días los productores del concierto vienen trabajando en el montaje y las adecuaciones para el show que se vivirá en Bogotá en apenas unas cuantas horas.

Justamente, por medio de la red social X – antes Twitter -se han empezado a conocer filtraciones de cómo se ven las pruebas de luces y los últimos ajustes para que todo quede listo para recibir a los más de 35 mil fanáticos que esperan ver y disfrutar en vivo de la música de The Weeknd.

En el clip compartido por un usuario, se puede observar desde una toma de dron que tanto el escenario, como las diferentes ubicaciones, incluida la platea ya se encuentran completamente terminadas y en sus debidas pruebas y ensayos para que todo quede perfectamente sincronizado.