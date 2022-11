Este sería el gran montaje que The Weeknd traería a Colombia con su show

El canadiense The Weeknd, llega a Colombia en medio de su gira After Hours Til Dawn en el 2023. Luego que se rumorara que el canadiense tuviera entre ojos a Colombia para la segunda etapa de su gira en el próximo año, durante la mañana del pasado 28 de noviembre de 2022, el mismo artista lo confirmó a través de sus redes sociales.

Los millones de fans del artista no ven la hora en que llegue el momento de la preventa y compra de boletería general para ser los primeros en adquirir los tickets del gran show, que promete ser un espectáculo de altos estándares en su producción.

En las últimas horas se han difundido detalles de lo que sería la gran producción que traería el artista, el próximo 4 de octubre de 2023 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El montaje actual del show incluye una pasarela que atraviesa la cancha de extremo a extremo. Esta plataforma está iluminada con bombillos por toda la superficie, aportándole luminosidad al ritmo de la música en vivo.

Además, con un show de luces por todo el estadio que le sumará un toque original a la puesta en escena que traerá el intérprete de ‘Blinding Lights’, ‘I Was Never There’, ‘Save Your Tears’, ‘Starboy’ y otros éxitos mundiales.

La preventa inicia el próximo primero de diciembre a las 9:00 a.m. y va hasta las 11:59 p.m del 2 de diciembre de 2022 o hasta agotar las 36.193 boletas disponibles para todas las localidades, lo que suceda primero.