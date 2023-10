Fanáticos de The Weeknd se quejaron por el montaje del concierto: no podían ver

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, pasó por la ciudad de Bogotá con su gira ‘After Hours Til Down Tour’ en la noche del miércoles 4 de octubre. El estadio El Campín fue testigo de un show que ha sido catalogado por sus seguidores como “de otro mundo”, pues afirman que es uno de los mejores conciertos que ha dado en su historia como artista.

Aproximadamente, más de 32 mil almas corearon y vibraron al ritmo de anciones como 'Lost in the Fire' 'House of Balloons', 'Can't Feel My Face', 'The Hills', 'Starboy' y 'Blinding Lights'. Además, con una tarima de más de 80 metros de longitud y una puesta en escena futurista acompañada de un aura de ciencia ficción, el artista sorprendió a los asistentes con un impresionante espectáculo.

Cabe destacar que, esta es la primera vez que el artista canadiense tiene un concierto propio, más no es la primera vez que se presenta en Colombia, pues la primera vez que se presentó en el país fue en el año 2017, cuando encabezó el cartel del ‘Festival Estero Picnic’.

Así mismo, han sido cientos los elogios que le han caído al cantante originario de Toronto por su talento vocal y su autenticidad en el escenario, ya que le demostró a los asistentes a su show que él no necesita usar o hacer Playback, cosa que agradecieron inmensamente sus fanáticos.

"Les diré algo, 'The Weeknd' me acaba de enseñar que es cantar de verdad y no hacer 'play back' para nada, este tipo canta como se escucha en todas sus canciones. Nota: nombrar a Colombia y a Bogotá entre cada canción fue hermoso", afirmó un fan en Twitter.

Muy chimba The Weeknd. Pero esa luna no dejó ver mucho 🤣 pic.twitter.com/5Ips8XzJig — Martín López Arango (@byMartinLopez) October 5, 2023

Algunos usuarios se quejaron porque no pudieron ver en el concierto de The Weeknd

Cabe destacar que algunos internautas han expresado que desde algunas ubicaciones, la vista era mala, dadas los elementos escenográficos que el intérprete de “Earned It” tenía en su show. Por lo que han expresado su inconformismo.

No obstante, algunos otros han criticado y expresado que no era necesario quejarse ya que desde el comienzo de la gira de The Weeknd se había expresado que especialmente por la luna gigante que el cantante tiene sobre el final del escenario, no era recomendable escoger esas localidades.