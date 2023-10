¿Quién fue el segundo lugar en 'MasterChef' y qué se llevó?

El último episodio de 'MasterChef Celebrity' finalmente llegó, y como es de costumbre, estuvo lleno de emociones, tensión y presión hasta el último minuto por cuenta del último reto que tuvieron que enfrentar los concursantes. Los televidentes fueron testigos de este desenlace.

Después de una competencia intensa entre 'Nela' González, Adrián Parada, Daniela Tapia y Carolina Acevedo, esta última se llevó el título que la convirtió en la 'MasterChef Celebrity 2023', gracias a sus impresionantes preparaciones. Sin embargo, la elección de Acevedo generó cierta insatisfacción entre los espectadores, quienes expresaron sus opiniones en las redes sociales.

Debes saber: Final de 'MasterChef' dejó los mejores memes y reacciones en redes

Una oleada de memes representó el desacuerdo que los internautas y espectadores tuvieron con la elección de la nueva gran cocinera en ‘MasterCehf’. Finalmente, uno de los miedos más grandes de ellos se hizo realidad, pues lo único que pedían era que “ganara cualquiera, menos Carolina”.

A pesar de que Carolina Acevedo, conocida como 'Caro Crisis', era vista por muchos como la menos probable ganadora, demostró merecidamente su valía en la competición. Su última receta, inspirada en la cocina colombiana y especialmente en su ciudad natal, Ibagué, fue un punto culminante.

Además del título de mejor cocinera del programa y su respectivo trofeo. Acevedo se llevó un generoso premio en efectivo de $200 millones de pesos y un completo set de ollas, cacerolas y utensilios de cocina de Royal Prestige, uno de los patrocinadores del programa, valorado en más de 60 millones de pesos colombianos.

Debes leer: Así reaccionó Martha Isabel Bolaños al enterarse que Carolina Acevedo ganó MasterChef 2023

¿Cuánto se gana el segundo lugar de ‘MasterChef’?

Pero Carolina Acevedo no fue la única que obtuvo un gran premio, ya que el segundo puesto en la competición también recibió un impresionante premio. Aunque todavía no se sabe quién es el concursante que ocupó ese lugar, se confirmó que no se fue con las manos vacías. Fue la presentadora Claudia Bahamón, anunció que recibiría un kit de cuchillos de Royal Prestige, lo cual es un premio considerable, dado el alto valor de estos utensilios.

Además, se especula que el tercer y cuarto lugar, cuyos nombres aún no se han revelado, también se llevarán un valioso kit de cuchillos valorado en casi 20 millones de pesos, siguiendo la tradición de premiar a los participantes eliminados del programa con este conjunto de utensilios de alta calidad.