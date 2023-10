Christopher Carpentier no celebró la final de MasterChef y lo explicó con triste mensaje

El conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamás nuevamente ha escalado con saldos desoladores y catastróficos. Ya son más de mil vidas las que cobran los ataques en territorio israelí y palestino. Al igual que miles de heridos y desaparecidos. Los ataques con misiles teledirigidos mantienen a la población vulnerable en medio de un conflicto que parece no tener final.

Ante esta situación, son varias las personas que han expresado alrededor del mundo su voz de solidaridad con los territorios afectados y con las familias que se encuentran a merced de los ataques.

Una de las personalidades que se pronunció fue el chef chileno Christopher Carpentier, quien fue jurado en la más reciente edición de MasterChef Celebrity.

La quinta temporada del reality gastronómico dejó como ganadora a la tolimense Carolina Acevedo, quien en el reto final superó a Daniela, Nela y Adrián para convertirse en la nueva ‘MasterChef’ y llevarse para su casa el jugoso premio de los 200 millones de pesos.

Pese a que el ambiente de final fue muy emotivo, donde hicieron presencia los otros 20 concursantes y las familias de los finalistas, Carpentier no fue ajeno a lo que pasa en Oriente Medio y escribió un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente hoy para mí no hay ánimo de celebrar nada. Una nueva guerra está en curso. Una carnicería sin precedentes. No me puedo callar esto viendo las imágenes de niños y familias violentadas. Paz en el mundo”, escribió el chileno previo a la emisión de la gran final de MasterChef.

Vale la pena mencionar que esta fue la última temporada en la que Carpentier participó como jurado, ya que se conoció hace unos días que el chef presentó su renuncia a continuar como jurado en una próxima temporada.

Asimismo, escribió en su cuenta de X un mensaje de despedida para sus seguidores en Colombia. “Bueno Colombia los amo!!! Y GRACIAS TOTALES”.