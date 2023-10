¡No se aguantan! Cesar Escola y Amparo Grisales tuvieron fuerte agarrón en 'Yo Me LLamo'

‘Yo Me Llamo’, el popular formato del Canal Caracol sigue dando de qué hablar noche tras noche, no solo por sus particulares audiciones, sino también por los comentarios que se hacen los jueces del programa, especialmente ‘La Diva de la Televisión’ Amparo Grisales y el director musical Cesar Escola.

Cabe destacar que, el reality musical ha logrado robarse el corazón de miles de espectadores, quienes no se pierden las presentaciones de los “dobles” de sus artistas favoritos en cada uno de los capítulos. Además, actualmente, es uno de los programas más vistos de la televisión en el país, según estadísticas de Kantar Ibope.

En el más reciente episodio de ‘Yo Me Llamo’ hubo un fuerte encontrón entre Escola y Grisales. Todo ocurrió luego de la presentación de la concursante que imita a la cantante mexicana Angela Aguilar, quien interpretó un cover de ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla, la cual también fue interpretada por Aguilar.

Su presentación no fue bien recibida por Amparo Grisales, quien fue la primera en dar su opinión. La jurado empezó diciéndole a la participante: “Cantaste tan mal” y le señaló que no hizo uso adecuado de todas las herramientas que la artista original solía utilizar en sus presentaciones.

El siguiente en dar su opinión fue el ‘maestro’ Escola, quien en principio se unió a las palabras de Grisales sobre la actuación de la concursante en el escenario. Además, argumentó que la imitadora había perdido la “inocencia” en su forma de bailar en comparación con la versión original de Ángela Aguilar.

La tensión aumentó cuando Amparo Grisales afirmó que Ángela sí se movía similar a Selena en ese cover específicamente y retó a Escola a que le demostrara lo contrario en un video. Finalmente, la participante abandonó el escenario del “templo de la imitación” en medio de la acalorada discusión entre ambos jurados.

Finalmente se desató el agarrón

La discusión aumentó en el momento en el que la ‘Diva de la Televisión’ continuó argumentando que la “inocencia” de la que hablaba su par no tenía nada que ver con el talento, a lo que Escola le contestó que él no estaba hablando de eso, sino de la manera en la que se movía la imitadora de la cantante mexicana en el escenario.

En medio del acalorado momento, la jurado manizaleña no permitió que la discusión terminara ahí, sino que de una le comentó a Escola en tono rabioso “no me pegue, no mijo, no grite tanto”. La respuesta del colombo argentino fue igual de contundente "pues usted no me levante la voz". Además, le hizo saber a Grisales que: "pues no me gustó y ya".