Esta es la millonaria suma que Amparo Grisales estaría ganando en ‘Yo Me Llamo’

Amparo Grisales es una de las mujeres más admiradas en el país gracias a su gran trayectoria en la actuación y como jurado de uno de los realitys más visto en Colombia. Su edad siempre ha sido tema de conversación, ya que la mujer luce cada vez mejor y se cuida bastante para lucir como toda una ‘Diva’.

Dentro del reality musical 'Yo Me Llamo', la jurado tiene un importante lugar desde hace ya varios años, el cual se ha ganado a puro pulso, pues la presencia de la manizaleña de 67 años en el programa le ha aportado personalidad, sabor y un poco de ‘picante’ a la competición en cada una de sus temporadas y su impacto en los televidentes en innegable.

Debes saber: YO ME LLAMO SHAKIRA ERIZÓ A AMPARO Y ELLA LE RECORDÓ SU RELACIÓN CON ANTONIO DE LA RÚA

Grisales, también da de qué hablar entre los televidentes e internautas cada noche, pues algunas de sus apreciaciones hacia los competidores no caen del todo bien, e incluso en ocasiones la han acusado de injusta. Además, sus constantes desacuerdos con los otros jurados: Cesar Escola y Pipe Bueno; también le son constantemente criticados.

¿Cuánto gana Amparo Grisales por ser jurado en ‘Yo Me Llamo’?

Una de las preguntas que más se hacen los seguidores y fanáticos del popular formato es conocer de primera mano cuánto estarían ganando los jurados y presentadores de ‘Yo Me Llamo’. No obstante, aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Grisales, hay diferentes rumores sobre la posible suma que ‘La Diva de la Televisión’ estaría recibiendo.

Diferentes versiones dicen que su compensación alcanzaría los $600 millones de pesos colombianos. Sin embargo, no se conoce exactamente si esta cifra sea por mes o por toda su participación en el formato.

Debes leer: 'YO ME LLAMO ROSALÍA' NO CONTUVO LAS LÁGRIMAS POR CRÍTICA DE AMPARO GRISALES SOBRE SU PESO

Así mismo, en redes sociales continúan especulando sobre los sueldos que pueden tener los demás jurados, así como los presentadores del programa. Dicha duda parece que se quedara un buen tiempo sin resolverse o se mantendrá entre las especulaciones.