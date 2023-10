Carolina Acevedo ya tiene planes; a esto se dedicara tras salir de 'MasterChef'

Carolina Acevedo, una renombrada actriz colombiana, quien ha dejado una huella perdurable en la industria del entretenimiento en el país. Su extensa carrera ha sido testigo de su versatilidad y talento, lo que la ha llevado a ganar reconocimiento por su profesionalismo, carisma y belleza.

Con una amplia trayectoria en producciones de televisión, teatro y cine en Colombia, Acevedo ha destacado en una variedad de roles que abarcan desde lo cómico hasta lo dramático.

Debes saber: MARTHA ISABEL BOLAÑOS HABLA DE SU RELACIÓN CON CAROLINA ACEVEDO DESPUÉS DE MASTERCHEF

Algunas de sus notables actuaciones en la pantalla chica incluyen participaciones en telenovelas como "Nuevo Rico, Nuevo Pobre", "La Nocturna", "Pobre Pablo", "Un Bandido Honrado", "La Ley del Corazón" y "Narcos", entre muchas otras.

Recientemente, Carolina Acevedo sorprendió al público al participar en "MasterChef Celebrity 2023", donde demostró sus habilidades culinarias y se coronó como la ganadora del concurso. Su victoria le otorgó un jugoso premio en efectivo de $200 millones de pesos colombianos, además de un valioso conjunto de ollas, cacerolas y utensilios de cocina de la marca Royal Prestige, con un alto valor económico.

Tras su éxito en "MasterChef", Carolina Acevedo tiene planes emocionantes para el futuro. Junto a su pareja, Lucas Jaramillo, se embarcará en un proyecto audiovisual innovador que los llevará a explorar diferentes partes del mundo.

Debes leer: LA VERDADERA CIFRA QUE SE GANÓ CAROLINA ACEVEDO EN MASTERCHEF

Aunque el proyecto aún no tiene nombre, su objetivo es destacar los ingredientes, productos y la cultura local de cada región que visiten, compartiendo experiencias y sabores con la audiencia

El formato del proyecto será en cápsulas diseñadas para plataformas digitales, y la pareja espera vender su producción a una plataforma de streaming.

En cuanto a la posibilidad de aventurarse en el mundo gastronómico y abrir su propio restaurante, Carolina Acevedo no lo descarta por completo, aunque por ahora no está en sus planes inmediatos.

De hecho, está dispuesta a unirse a algún restaurante o emprendimiento si Nicolás de Zubiria o Jorge Rausch la invitan, demostrando su entusiasmo por la cocina.

"No montaré un restaurante. A menos que Nicolás de Zubiria o Jorge Rausch me inviten a algún restaurante o emprendimiento, ahí si les copio y me les uno", concluyó.