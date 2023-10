¿Sí se llama? Andrea Valdiri imitó a Jenifer López y su parecido revolucionó las redes

Andrea Valdiri es una de las mujeres colombianas más bellas y distinguidas de la farándula nacional. Con tan solo 32 años, la barranquillera ha logrado acaparar la atención de cientos de internautas con sus contenidos entretenidos y su talento indiscutible para bailar distintos géneros.

Además de cautivar el mundo digital con su perspicacia para desenvolverse frente a las cámaras, ‘La Valdiri’ también ha conquistado las redes sociales con su inigualable belleza que, sin duda alguna, ha puesto a ‘botar la baba’ a varios fanáticos en más de una ocasión.

Gracias a su extrovertida personalidad y su inigualable atractivo físico, la colombiana ha logrado no solo convertirse en una de las creadoras de contenido más distinguidas del país, sino también ha construido una comunidad de más de nueve millones de personas, con quienes comparte material de entretenimiento y algunos pormenores de su vida profesional y personal.

Dentro de estos contenidos que suele compartir la costeña están algunas representaciones cómicas del día a día, actividades cotidianas junto a sus dos hermosas hijas (Isabella y Adhara) y, por supuesto, algunas postales que dan prueba de su inigualable belleza y sensualidad.

“La JLo colombiana”

Recientemente, ‘La Valdiri’ compartió en sus redes una serie de fotografías que se robaron todas las miradas y enamoraron a varios cibernautas.

En dichas postales, con el fin de imitar a la actriz estadounidense Jennifer López, la barranquillera utilizó dos vestidos ceñidos a su cuerpo que resaltaban su esbelta figura y su despampanante belleza. Allí la colombiana sacó su lado más atractivo y posó con mucha sensualidad en las imágenes.

Además, para darle vida a la colaboración que hizo JLo con el cantante antioqueño Maluma, la barranquillera estuvo acompañada, en algunas fotografías, por un joven que representó al paisa en las instantáneas.

A pesar de que ‘La Valdiri’ llamó la atención por su belleza y sus seductoras postales, lo que realmente logró acaparar todas las miradas fue su indiscutible parecido con la intérprete de ‘On the Floor’, pues sus gestos, su figura y el cambio de color de su cabello se asemejan a la chica del Bronx.

Al ver estás postales, los internautas no tardaron en reaccionar y generar miles de comentarios en donde no sólo llenaron de elogios a la barranquillera por lo bien que le quedaba su cambio de look, sino también por el parecido con la cantante estadounidense.

“De verdad pensé que era JLO”, “¡LA CHICA DEL BRONX!🔥😍”, “Cuanto te vi, te juro Andre que pensé que era Jennifer López”, “SI SE LLAMA JLO😍”, “LA JLO COLOMBIANA 🔥”, “Se parece muchísimo a JLo😍”, fueron algunos de los comentarios.

