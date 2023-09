La foto con la que Andrea Valdiri y Felipe Saruma ponen fin a los rumores de separación

Una de las relaciones más codiciadas de la farándula nacional es la de los creadores de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Desde el anuncio de su relación, la pareja ha estado bajo el reflector en más de una ocasión y ha logrado robarse las miradas de varios internautas en diferentes oportunidades.

Como influenciadores, ambos colombianos se han apoyado en sus redes sociales no solo para crear contenido cómico y entretenido, sino también para mostrar ante sus seguidores el vínculo sentimental que han forjado durante estos meses.

Sin embargo, en los últimos días tanto la barranquillera como el bumangués dejaron de publicar fotos y videos de su amorío. La ausencia en las redes del otro despertó rumores en los internautas sobre una posible crisis matrimonial, incluso sobre una probable ruptura entre la pareja.

De hecho, estas especulaciones se han aumentado con algunas historias de ‘La Valdiri’, donde se ve gozando libremente de algunos viajes y eventos sin la presencia de su esposo. Mientras que Saruma, por su parte, ha estado algo ausente de las plataformas digitales.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre una posible ruptura, recientemente la costeña compartió una foto en sus historias que le pondría punto final a todos los rumores de su posible separación con el hombre de 24 años.

Esta es la prueba que confirmaría el estado matrimonial de Valdiri y Saruma

Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, la barranquillera compartió con sus más de nueve millones de seguidores, un pantallazo de una videollamada con su esposo y su hija mayor Isabella, quienes lucían muy felices en la imagen.

Aunque muchos espectadores creen que ‘La Valdiri’ publicó la captura de imagen para remover los rumores sobre su posible crisis matrimonial, hay algunos espectadores que consideran que es una evidencia más de que la relación no está pasando por el mejor momento. Además, porque la costeña se mostró fría y cortante al compartir la fotografía, según varios internautas.

“Publicación más fría que el polo norte🤦🏽‍♀️💆🏽‍♀️”, “Obvio hay crisis eso se sabia ese pelado es muy chico para ella”, “No se Rick algo no esta bien, todos pasan por altas y bajas …”, “Yo noto esa felicitaciones como muy frías, y solo de parte de ella? 🤔 Yo vengo notando la distancia, entro al club de los sospechosos 😂😂😂😂”, “No aclaro nada, solo ratificó que cada uno vive por su lado, y ese mensaje tan frío 🏔️❄️ por ser está fecha tan especial no han publicado nada juntos😮”, “Esa relación termino hace rato”, “Eso no aclara nada ellos llevan tiempo separado”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.