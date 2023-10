¿Terminaron mal? Laura Barjum le habría enviado una indirecta a Diego Sáenz

Laura Barjum y Diego Sáenz eran una de las parejas más queridas por los colombianos y se habían ganado el cariño de los usuarios al compartir detalles de su relación en redes. El presentador fue quien confirmó que habían terminado en el programa ‘Buen Día Colombia’, luego de su salida de MasterChef Celebrity.

Diego fue invitado al programa porque se emitió su eliminación del concurso en el que ambos participaron. Allí, aseguró que habían terminado y que habían quedado en buenos términos.

Mira también: Las conmovedoras palabras de Laura Barjum tras su ruptura con Diego Sáenz



El presentador comentó que la quiere mucho y que no terminaron por culpa del concurso, sino que fueron otras razones. Por su parte, Laura no ha dicho mayor cosa sobre su ruptura con Diego Sáenz.

En su momento, la presentadora compartió una imagen en la que aseguró que estaba bien y agradecida con todos sus seguidores. Sin embargo, no se ha referido públicamente a su relación con Diego.

¿Le envió una indirecta?

En redes sociales, muchos usuarios opinaron que probablemente la presentadora le había enviado una indirecta a Diego. La presentadora estuvo viendo la película del Tour de Taylor Swift y dejó un mensaje bastante curioso.

Laura siempre ha manifestado ser fan de Taylor Swift y en sus redes compartió videos comprando entradas para el Eras Tour. Además, también fue a uno de los conciertos que la cantante hizo en Los Ángeles.

Por eso, compartió que no se podía perder la emisión de la película con el concierto que está en cines a nivel mundial. En uno de los videos que subió a redes, se puede ver a Laura cantando ‘All Too Well’, la versión de 10 minutos.

Esta canción es una de las favoritas de los fanáticos y trata sobre la relación que Taylor tuvo con Jake Gyllenhaal. Lo que llamó la atención es que en uno de los videos en los que está cantando, escribió: “¡Díselo, Taylor! Díselo porque yo no pude”.

Esto justamente lo escribió en una de las partes en las que está cantando el siguiente verso:

“They say all's well that ends well. But I'm in a new hell every time you double-cross my mind. You said if we had been closer in age, maybe it would've been fine and that made me want to die”.

Esta parte de la letra traduce los siguiente: “Dicen que todo lo que está bien, termina bien, pero estoy en un nuevo infierno cada vez que pasas por mi mente. Dijiste que si fuéramos cercanos en edad, tal vez habría estado y eso me dieron ganas de morir”.

Muchos usuarios relacionaron esta parte de la canción con la diferencia de edad que tienen Laura y Diego, ella 28 años y él tiene 36. Por eso, algunas personas se iniciaron a cuestionar si terminaron la relación bien, pues esta canción es totalmente de desamor y una relación que terminó mal.