Las conmovedoras palabras de Laura Barjum tras su ruptura con Diego Sáenz

La relación entre los exparticipantes de MasterChef Celebrity, Laura Barjum y Diego Sáenz, llegó a su fin. En medio de una entrevista para el programa del canal RCN ‘Buen Día Colombia’, el presentador confirmó que el romance de más de dos años con la modelo finalizó en buenos términos y que quedaron de amigos.

“Nosotros nos conocimos como amigos y como muy buenos compañeros de trabajo. Yo a ella la amo y significa mucho también en mi vida, pero creo que, como parte de esa evolución de pareja, hay cosas que ya no están funcionando y creo que es muy sensato decir: hagamos un stop”, comentó Sáenz en Buen Día Colombia.

No cabe duda de que esta noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, a quienes los vieron competir en MasterChef y más allá de la rivalidad, derrochaban amor, se demostraban todo lo que sentían y cuando llegó la eliminación de Laura, Diego incluso le prometió que llegaría a la final, lo cual finalmente no sucedió.

Sáenz también confirmó que la ruptura se dio hace unas semanas y que MasterChef no tuvo nada que ver a la hora de tomar esta decisión. Asimismo, confirmó que no se trató de una infidelidad y que por el momento no ve viable que

Laura reacciona a la noticia de su ruptura

Tras las declaraciones de Diego en ‘Buen Día Colombia’, Barjum también quiso compartir unas palabras a través de sus historias en las redes sociales.

“Una vez más me doy cuenta de que la comunidad que hemos construido por acá es increíble… Gracias por tanto respeto, amor y cariño en tus mensajes. Posdata: estoy bien”, escribió la exseñorita Colombia en una historia de Instagram.