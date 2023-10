¡Tome nota! Mabel Moreno reveló lo que busca en un hombre para salir con ella

Mabel Moreno es una de las actrices más reconocidas en la pantalla colombiana. Se ha convertido en uno de los rostros más famosos y llamativos de la televisión. Gracias a su talento, belleza y personalidad, ha podido estar en grandes producciones, como: ‘La reina del flow’, ‘Café con aroma de mujer’, ‘La ley de corazón’, entre otros.

Moreno es muy activa en sus redes sociales, pues, le gusta estar cerca de sus seguidores y contarles su día a día, rutinas y proyectos profesionales. En su cuenta de Instagram cuenta con alrededor de un millón de usuarios, quienes están pendientes de su contenido.

Los requisitos de Mabel



Sin embargo, en el ámbito sentimental, Mabel fue tema de conversación debido a su matrimonio siendo tan joven, a la edad de 22 años, y decidió separarse a los 30. Según lo confesó ella misma en el programa ‘La sala de Laura Acuña.

“Yo me casé a los 22 años y me separé a los 30. El matrimonio finalizó porque él era un hombre que no quería que volara y yo le permití eso. Mi decisión fue dejar de ser yo, dejar de crecer para mantener ese matrimonio”

También confesó que su madre se dio cuenta de la situación y decidió intervenir, hablando con ella.

“Estaba alejada de los medios, estaba estudiando y haciendo teatro, pero me acuerdo que estaba en la sala de mi casa y mi mamá me preguntó por qué estaba triste. Luego me dijo: ‘Si estás casada por darme gusto a mí o gusto a los de tu alrededor, te sales de ahí porque es tu vida ‘. Fue como un momento en el que me dijo: ‘Tiene razón’. No me di cuenta porque a veces la respuesta es dura”

Hace poco, estuvo de invitada en el programa ‘The suso’s show’, expresó que ha tenido problemas para entablar una relación con un hombre colombiano y dio algunos requisitos para salir con ella.

En primer lugar, no le atraen mucho los hombres bajitos, ni barrigones, pero reconoció que lo primordial no es el físico, sino que sea una persona decidida y con gran corazón.

“Barrigones de verdad que no, pero, ¿bajito?, puede ser bajito si es grande de alma, ojo dije alma. También, que sea de armas tomar, que sea decidido, que sepa lo que quiere”