La millonada que pagaría Mara Cifuentes por la feminización facial

Mara Cifuentes es una de las modelos colombianas más reconocidas a nivel nacional y digital. Gracias a su participación en el programa ‘La agencia: batalla de modelos’, logró posicionarse en el mundo del entretenimiento y ganarse la admiración del público. Durante la transmisión del reality confesó que era una mujer trans, lo que desató polémica en redes sociales.

Amores y odios tuvo que pasar la modelo frente al tema, sin embargo ella siempre ha mantenido la frente muy en alto y ha sabido manejar a los llamados ‘Haters’. Hace poco, Mara estuvo en el ojo del huracán, pues a través de sus redes sociales expresó su deseo por tener un rostro más armonioso y por ello, tomó la decisión de realizarse una feminización facial.

“Es un cambio que es muy esperado por mí. Lo deseaba hace mucho tiempo y no lo había expresado porque me sentía culpable de querer hacerme una cirugía plástica, porque ya estaba bien, porque me sentía en mi carrera bien; pero llegó un momento de mi vida donde dije: lo quiero hacer, lo quiero realmente. Es algo que me da disforia y las cosas que he hecho para esta transición y para mí siempre me han traído, autoestima, felicidad, momentos inolvidables”

Según los expertos, este tipo de cirugía consta de varios procedimientos y varía dependiendo del tipo de rostro del paciente. Puede ser, aumentar el tamaño de los labios y pómulos o remodelar y dimensionar el hueso maxilar y el mentón.

En su mayoría, los pacientes que se realizan este tipo de procedimiento quieren marcar la diferencia de sus rasgos faciales entre hombre y mujer.

¿Cuánto cuesta la feminización facial?

Según el famoso portal Bangkok Plastic Surgery Clinic, el valor depende del número de intervenciones que requiere el paciente. En promedio la elevación del área del hueso de la mejilla y el lado lateral del cuello, podría costar $4.900 USD, aproximadamente $20.825.000 de pesos colombianos, solamente estas dos intervenciones.

Por lo que se evidencia es una intervención costosa, también por el riesgo que se puede llegar a tener. Hasta el momento la modelo no ha mostrado si se operó en realidad y su resultado final, lo que genera más interrogantes para sus seguidores.