Actriz de ‘Betty, la Fea’ contó cuando supo que su expareja era gay antes de casarse

La actriz Marcela Posada es uno de los rostros más recordados y queridos de la televisión colombiana. Ha participado en numersosas producciones nacionales como ‘Enfermeras’, ‘El Final del Paraíso’, ‘En los Tacones de Eva’ y ‘Todos Quieren con Marilyn’, entre muchas más, sin embargo, el papel por el que más la identifican es el que hizo en ‘Yo Soy Betty, La Fea’.

Posada interpretó a Sandra Patiño, una de las integrantes del ‘Cuartel de las Feas’, grupo de amigas y fieles escuderas de Betty en Ecomoda. Apodada despectivamente por ‘Patricia’ como la ‘jirafa solterona’, Sandra se convirtió en una de las amigas más fieles de Betty. Al punto de enfrentarse a quienes trataron de hacerle la vida imposible en la empresa.

Mira también: Tini publicó foto ‘robasuspiros’ pero sus fans se fijaron en su ombligo; le hicieron memes

Pues bien, la realidad de la actriz que interpretó a Sandra y que la seguirá interpretando en la secuela que dio a conocer Prime Video, sentimentalmente hablando parece no estar muy alejada.

La manizaleña habló con el programa Lo Sé Todo y allí contó un insólito hecho que le ocurrió, pues la persona con la que se iba a casar, resultó que es homosexual.

Posada comentó que actualmente sigue en soltería, eso no significa que le haga falta o esté buscando pareja desesperadamente. Todo lo contrario, manifestó que las relaciones pasadas no fueron sanas, por lo que ya no extraña estar en una relación amorosa.

De igual forma, la actriz comentó que su última relación fue bastante tortuosa, ya que no disfrutó un a navidad o un día del amor y la amistad a plenitud.

“Esta persona viajaba mucho y después me di cuenta que en cada ciudad tenía una novia y después me di cuenta que esa persona era gay. Es complicado porque hay personas gais que buscan una pareja, una mujer como para tapar su sexualidad (…) Con esa persona me iba a casar y gracias a Dios me di cuenta de muchas cosas que pasaron y no me casé. Empecé a verle comportamientos femeninos y tenía también ademanes”, contó Posada en Lo Sé Todo.

Te puede interesar: La foto con la que Andrea Valdiri y Felipe Saruma le ponen fin a rumores de su separación

Finalmente, la manizaleña dio a conocer que lo confrontó y él se lo negó. De igual forma, Marcela Posada contó que se siente muy bien con su cuerpo, su alimentación que la ha librado de dolores del pasado en una de sus rodillas.