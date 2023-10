Martha Isabel Bolaños confesó por qué no estará en 'Betty, la fea': "Me van a extrañar"

Martha Isabel Bolaños es una famosa actriz caleña, conocida principalmente por su papel de ‘Jenny García’ o mejor conocida como la ‘Pupuchurra’ en la exitosa serie de RCN, ‘Yo soy Betty, la fea’, la cual por estos días se encuentra grabando lo que será su segunda entrega y que también estará disponible en la plataforma de Prime Video en 2024.

Aunque se ha estado promocionando por todo lo alto el regreso del elenco original a la pantalla chica, con el paso del tiempo se han venido conociendo algunas novedades y ausencias de algunos de los personajes que le dieron forma y vida a la icónica novela colombiana, uno de ellos es precisamente el de la ‘Pupuchurra’.

Hace apenas unos cuantos días, la reconocida actriz caleña estuvo en 'Impresentables' de LOS40 hablando de lo que fue su participación en el reconocido reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, donde reveló varios secretos, uno de ellos es su verdadera relación con la también actriz y participante del programa culinario, Carolina Acevedo.

Además, había confesado en los micrófonos de LOS40 que no estaría en la nueva producción de ‘Betty la fea’ pero que se había reunido con el elenco y le había dado nostalgia y a la vez alegría de que se retomara el proyecto.

Justamente, tras el encuentro, la reconocida actriz aprovechó para referirse a lo que pasó con su personaje por medio de su cuenta personal de Instagram.

Posteriormente, explicó que no la invitaron a participar, ni la tuvieron en los planes para esta secuela de la novela. Además, también confirmó que los papeles de Sofia, Mariana López y Mariana Valdés, interpretados por Paula Peña y María Eugenia Arboleda, tampoco estarán presentes en la nueva versión.

“Para la gente que pregunta si voy a estar: No, no fui invitada al proyecto… Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones? Yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”, agregó.