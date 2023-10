“No es un chiste”: Amparo Grisales terminó agarrada con un concursante en Yo Me Llamo

‘Yo Me Llamo’, el reality musical que busca al “doble perfecto” de algunos de los artistas más icónicos del mundo entró en una etapa decisiva de la competencia, pues ya se encuentran eligiendo a los participantes que continuarán avanzando hacia la tan anhelada final.

Pese a que cada uno de los concursantes ha dado lo mejor de sí en cada una de las galas y sus shows, las decisiones de los jurados han sido radicales debido a sus exigentes posturas, eso los ha llevado a que hayan dejado por fuera a voces que los espectadores postulaban como posibles finalistas.

En el más reciente capítulo del formato del Canal Caracol, la triada de jurados conformado por Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola fueron demasiado estrictos con los comentarios de las presentaciones de los imitadores. Grisales fue la que más “cuchilla” fue, pues puso la lupa en cada una de las transformaciones y calificar la evolución de los concursantes.

Justamente, en medio de su análisis, la ‘Diva de la televisión’ no contuvo sus palabras y le habló fuerte al “doble” de Alejandra Guzmán, de quien siempre se ha quejado Grisales debido al poco parecido que posee con la mexicana, según ella. Además, la ‘Diva’ ha asegurando en diversas ocasiones que jamás lograría llegar a “dar la ilusión de la celebridad”, por lo que no ve un progreso en los cambios.

La también actriz y expresó su descontento por la interpretación del participante, que ella consideró un "descontrol" en el ámbito rockero. Desde el comienzo del espectáculo, Grisales expresó sus opiniones de manera contundente, mostrando su insatisfacción con el rendimiento.

Pipe Bueno también emitió su opinión sobre el esfuerzo del participante, destacando el corazón y el compromiso que puso en su actuación. No obstante, fue crítico respecto a los errores en los vibratos y la elección de la peluca.

"Comenzaré por lo positivo. Siempre traes buena energía y pasión... muchos participantes necesitarían tu entusiasmo y dedicación en el escenario. Sin embargo, volviste a tener problemas con los vibratos, que son característicos de tu estilo mariachi. Los finales, especialmente en la última parte, no se asemejan en absoluto a Alejandra Guzmán", expresó Pipe Bueno.

"Me gustó tu vestuario, pero la peluca...", añadió, a lo que César Escola intervino diciendo: "Permíteme abordar ese tema".

El ‘maestro Escolaa’ fue enfático al señalar que la peluca no lucía bien y no encajaba con la imagen que se pretendía proyectar en la actuación musical. "Parece el peinado de mi tía Porota, peleando por una medicina en la EPS, enfadada, muy enfadada", enfatizó.

El imitador de Alejandra Guzmán no se quedó callado ante estos comentarios y respondió, enviando un "saludo" a la tía de César Escola. "Saludo a la tía Porota", dijo, lo que llevó a la actriz a interrumpirlo y reprender su actitud.

"No es un chiste", comentó Amparo Grisales con evidente molestia e incomodidad.

César Escola calificó el desempeño de la noche, expresando su preocupación por la incapacidad de generar una similitud o parecido con Alejandra Guzmán. "Puedo entender la crítica sobre el vibrato y la excesiva energía, y ahora empiezo a preocuparme por el aspecto, el cabello, el maquillaje y el rostro", dijo con seriedad.

Amparo Grisales tomó la palabra y señaló que el problema no radicaba en el maquillaje o las pelucas, sino en la imposibilidad de lograr una imagen parecida a la cantante.

"No es un problema de maquillaje, César, simplemente no se parece. No hay manera de que se parezca nunca a Alejandra Guzmán... A veces interpreta el papel de manera magnífica y sabe que el personaje le queda muy bien. Sin embargo, físicamente, por los detalles que buscamos con esmero, exageraste un poco y la peluca se notó más, como si te hubieran dado vueltas", señaló la colombiana.