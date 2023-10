Yo Me Llamo Shakira confesó que un concursante le robó el corazón y hasta hubo beso

'Yo Me Llamo' se destaca como uno de los programas más populares en Colombia, y su éxito a lo largo de ocho temporadas en el aire respalda su posición como uno de los favorito entre el público colombiano.

El programa se ha ganado un lugar especial en el corazón de los televidentes gracias a su desafiante misión de encontrar los "dobles perfectos" de los artistas más icónicos del mundo. Las audiciones, las actuaciones y el proceso de los participantes en la Escuela de 'Yo Me Llamo' son elementos clave que han contribuido a su encanto duradero.

La temporada actual ha sido particularmente interesante y llena de emociones, según muchos internautas en redes sociales, pues el programa sigue dando de qué hablar y no solo por las impresionantes interpretaciones de los concursantes en el "Templo de la Imitación", sino también las frecuentes controversias y disputas entre los jurados del programa: César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno.

Sin embargo, en esta ocasión, la historia no gira en torno a los jueces. Los protagonistas son dos de los participantes actuales, los imitadores de Shakira y Elvis, quienes confesaron su amor en un emotivo momento durante el último episodio.

La encargada de abrir la velada de shows fue la “doble” de Shakira, quien al terminar su interpretación de ‘Te Felicito’ compartió una emocionante noticia que tomó a más de uno por sorpresa e incluso los dejo ‘boquiabiertos’.

Fue Melina Ramírez, quien se encargó de preguntarle a la imitadora de Shakira si había alguien especial que la motivara para su show en el ‘Templo de la Imitación’, por lo que ella respondió que sí y que se trataba de alguien que estaba allí con ella. Al percatarse de la situación, Melina llamó al imitador de Elvis Crespo para interrogarlos a ambos.

De acuerdo con ellos, durante los últimos ciclos de la competencia, la pareja se ha apoyado mutuamente y hasta les ha dado tiempo de compartir momentos especiales, desde donde ha surgido el amor y los ha llevado a comenzar una relación.

Otra de las presentaciones que destacó entre los shows de la noche fue precisamente la del imitador de Elvis Crespo quien dio una impresionante actuación en el "Templo de la Imitación", lo que llevó a los jurados a llenarlo de elogios, tras notar su inspiración. Cuando llegó el momento de recibir comentarios, aprovecharon para indagar acerca de la relación entre él y la imitadora de la cantante barranquillera.

El participante finalmente rompió el silencio y reveló públicamente la historia de amor que comparte con su compañera de programa. Esta confesión se produjo ante las cámaras del programa, dejando a los jurados, presentadores y al público en millones de hogares colombianos como testigos de su emotiva declaración.

"Para conquistar a una mujer de su calibre, uno debe tener postura de hombre y buenos movimientos, además de respeto. Un hombre sin respeto no puede bailar, y a mí me encanta bailar. Ella me sacó de un momento difícil. Me decía: 'Vamos, sigue adelante', y ahí floreció el amor puro. Le debo esta gran transformación", expresó el imitador de Elvis antes de sellar su declaración con un apasionado beso en pantalla.