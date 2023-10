Shakira reveló quien es el 'hombre de su vida'; no es Piqué

Shakira es una de las figuras más influyentes en la industria de la musica y en el mundo del entretenimiento. La intérprete de ‘Te Felicito’ se ha destacado por sus pegajosos y exitosos temas, pero también por algunas de sus polémicas declaraciones, pues generalmente siempre que hace una, los internautas en redes sociales estallan.

Desde que la cantante barranquillera dio a conocer la noticia de su separación con el exfutbolista de futbol Gerard Piqué, los medios de todo el planeta le siguen la pista a diario y la tienen en ‘la mira’.

En esta ocasión, no es la excepción, pues la artista entregó recientemente unas declaraciones que le están dando la vuelta al mundo. Shakira confesó quién era otro de los hombres de su vida, pero no mencionó en ningún momento a su expareja Gerard Piqué, ni a Antonio de la Rúa, como se creía.

Por medio de la plataforma Service 95, la intérprete de ‘TQG’ expresó la admiración que siempre ha tenido y sentido por un connacional suyo, con quien poco compartió, pero sí lo conoció y pudo hablar en varias ocasiones.

“Nos conocimos cuando solo tenía 21 años, porque quiso hacerme una entrevista y escribir un artículo sobre mí, algo que nunca entendí”, inició diciendo la colombiana.

“A partir de ahí, fuimos muy cercanos, recuerdo que cuando nos conocimos, en nuestro primer encuentro, me dijo que le contara una historia interesante. Y yo, le dije , ‘Pero, ¿sobre qué?’. A lo que respondió: ‘Dime lo que sea, si no me la cuentas, me la invento’. Eso es lo que hacía, contar historias, y así conquistó nuestros corazones”, agregó.