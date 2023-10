Rosalía y Rauw Alejandro estarían juntos de nuevo y revelan detalles de su "reconcilie"

Rosalía es una de las cantantes españolas con gran trayectoria en la industria musical. Su carrera se catapultó gracias a su colaboración con el cantante de reguetón J Balvin en la canción ‘Con altura’, con una venta de siete millones de copias, fue nombrada una de las mejores canciones del año por Billboard y fue galardonada con el Premio Grammy Latino a la mejor canción urbana.

Desde entonces la cantante española no ha dejado de cosechar éxitos y ha logrado tener colaboraciones con grandes personajes de la industria, como: Bad Bunny, Ozuna, Billie y Travis Scott, entre otros.

En el ámbito sentimental, la artista sostuvo una relación con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Su relación comenzó en el año 2022 y hasta su momento fue una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento. Decidieron mudarse juntos y compraron ‘La morena’, una casa modernista construida en 1905 en las afueras de Manresa por alrededor de 2,2 millones de euros.

Una nueva oportunidad

El 24 de marzo del presente año la pareja anunció su compromiso al final del videoclip de la española ‘Beso’, canción que hace parte de su EP en colaboración con Rauw Alejandro. Sin embargo, hace meses hubo varias especulaciones de la ruptura de su relación.

Según varías fuentes cercanas a la pareja, la separación no tenía nada que ver con una tercera persona, como se venía especulando, sino con la carrera de artista de cada uno, pues aseguraron que el equipo de trabajo de Rosalía no veía con buenos ojos el noviazgo con el artista, sentían que la hacía bajar de nivel y no estaba a su altura en popularidad.

Sin embargo, hace poco comenzó el rumor de que la pareja se daría una segunda oportunidad. Incluso un periodista del programa ‘Socialite’ afirmó que logró contactar con el entorno de la pareja y dijo tener todas las pruebas de su reconciliación.

El periodista español Marc Leirado no está del todo seguro de que la pareja de artistas se haya reconciliado. Pero expresó en su red social X que Rosalía y Rauw Alejandro están en un constante acercamiento y su coincidencia en Barcelona lo puede llegar a confirmar. Por el momento los detalles aún se desconocen, pero muchos de sus seguidores no pierden la esperanza de volver a verlos juntos.