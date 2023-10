¿Melissa Martínez tiene novio? Esto fue lo que dijo en programa de radio y mató rumores

Melissa Martínez, comentarista, periodista y presentadora deportiva, no solo es famosa por sus conocimientos en el terreno de juego, también por ser uno de los rostros más esbeltos de las transmisiones del fútbol profesional colombiano.

Aunque Melissa saltó a la fama gracias a sus aportes en transmisiones deportivas en el Canal RCN, también tiene un cupo de gran importancia en el programa radial de 'El Var', formato deportivo que hace parte de la casa de Caracol Radio.

Hace tan solo algunos días a Melissa Martínez la habían vinculado sentimentalmente con Jorge Colmenares, hermano del fallecido Luís Andrés Colmenares.

Debes ver: “ELLA SÍ ES UNA BARBIE”, LE LLUEVEN ELOGIOS A MELISSA MARTÍNEZ TRAS DESFILAR VESTIDOS ROSA

Esta información fue suministrada por el programa 'Lo Sé Todo' del Canal 1, donde aseguraron que a la presentadora se le vio junto a Jorge en un evento, lo que abrió espacio para poder dar detalles de una posible relación.

"Un flecho muy confiable y muy cercano nos contó que la famosa presentadora estaría saliendo desde julio con…”, comenzó diciendo Nanis Ochoa, a lo que Ariel Osorio continuó: “¡Jorge Colmenares!”., aseguró la presentadora al dar la noticia de la supuesta relación de la comentarista con el ahora concejal Colmenares.

Debes ver: AMIGA DE MELISSA MARTÍNEZ LE TIRÓ 'INDIRECTAZO' A MATÍAS MIER Y A SU NOVIA

Novio de Melissa Martínez: ¿tiene?

tras los rumores, y en medio de la conversación del programa radial, Diego Rueda, el director de 'El Var', le preguntó a la comentarista si en realidad tenía novio, pregunta a la que ella respondió con un "no tengo novio", desmintiendo la supuesta relación con Jorge Colmenares.

"¿Es verdad que ya tiene novio, Melissa?", a lo que ella respondió "No, no tengo novio, señor. Me he enterado de mi vida sentimental a través de una revistas. Es increíble".

Con su respuesta, la comentarista dejó claro que todo rumor de relación en su vida es totalmente falso y por ahora se mantiene soltera, y eso si... seguro con varios candidatos atentos.