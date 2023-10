El lujo que se dio Carolina Acevedo con el premio de 'MasterChef'

Carolina Acevedo es una reconocida actriz ibaguereña recordada por muchos televidentes gracias a su belleza natural y carisma. Comenzó en la producción ‘De pies a cabeza’ interpretando a Violeta. Continuó destacándose en otras producciones como: ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Comando Elite’, ‘La nocturna’, ’Un bandido honrado’, entre otras.

La actriz fue la reciente ganadora del reality de cocina más famoso de la televisión ‘MasterChef Celebrity 2023’. En la gran final tuvo que competir con la actriz Nela González, el humorista Adrián Parada y la actriz Daniela Tapia.

Frente a todo pronóstico, Carolina fue la ganadora y se quedó con el título y el premio mayor de doscientos millones de pesos. Sin duda alguna, la vida de la actriz está en su mejor momento, pues se comprometió con su actual novio Lucas Jaramillo y está negociando con varias marcas para ser su imagen.

Lee también: Televidentes dan su propia premiación a los participantes de 'MasterChef Celebrity 2023'.



¿Un lujoso regalo?

Mucho se especulaba en redes, acerca de cómo se iba a gastar el dinero ganado en el reality. Varios internautas estaban a la espera de saber si era para la boda, algún lujo propio, algún viaje, negocio gastronómico o también ahorrar. Acevedo sorprendió a través de sus redes sociales con el lujo que decidió darse.

En su cuenta oficial de Instagram mostró un lujoso vehículo el cual ronda los 190 millones de pesos. Una camioneta estilo Pickup, color gris, de la marca japonesa Nissan, más específicamente el modelo Frontier Platinum.

Lo más llamativo del vehículo es que sus características son especiales para trayectos largos y pesados. En su interior presenta la mejor tecnología para brindar confort y seguridad a la hora de conducir.

Te puede interesar: La verdadera cifra que se ganó Carolina Acevedo en MasterChef.



Su nueva adquisición se ha robado todas las miradas y difícilmente ha pasado desapercibida, varios internautas la han felicitado por el triunfo y por su nuevo gustico, otros no dudan en decir que no debió haber ganado y otros aprovechan para soñar con la camioneta. Recordemos que Carolina no fue lo único que ganó, también recibió un juego de siete ollas de la marca Royal Prestige y un juego de cuchillos que podrían costar alrededor de 20 millones de pesos.