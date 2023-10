La Liendra mostró su nuevo look tras apuesta por Cristiano Ronaldo y se comparó con Maluma

Para nadie es un secreto que Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como ‘La Liendra’, es uno de los influenciadores y ahora streamers más reconocidos del país. El joven quindiano es un gran generador de contenido enfocado al humor y también a los retos, por lo que constantemente está participando en desafíos.

Asimismo, La Liendra también es un gran aficionado al fútbol, específicamente al delantero portugués Cristiano Ronaldo, a quien ha definido como su máximo ídolo. Gómez incluso viajó el año anterior al viejo continente para observarlo, así sea de lejos.

Posteriormente, quiso seguirlo en el mundial de fútbol de Qatar, donde no solo lo vio marcar en el máximo evento futbolístico del planeta, sino que vivió la experiencia de conocerlo en persona.

Para ello, se fue hasta Qatar y logró estrechar su mano y tomarse una fotografía con el jugador del Al- Nassr. Recientemente el ‘Bicho’, como le dicen al astro portugués, brilló con su equipo al marcar un doblete que generó gran emoción entre sus fans.

La Liendra por su parte hizo una apuesta y era que si Cristiano anotaba de tiro libe, se rapaba, lo que al final en efecto ocurrió.

Gómez enloqueció con el golazo del portugués y cumplió su apuesta, se rapó. No obstante, no dejó pasar por alto esto y presumió su look en su cuenta de Instagram comparándose incluso cuando Maluma lució totalmente rapado.

El creador de contenido compartió una foto suya junto con la del ‘Pretty Boy’ y cantó ‘Hawái’, uno de los grandes éxitos del reguetonero antioqueño.