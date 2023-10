Luisa Fernanda W estalló por comparación de su compromiso con el de Gabriela Tafur

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convirtieron en una de las noticias más sonadas de la semana en materia de entretenimiento y farándula. Tras cuatro años de relación y dos hijos, finalmente el cantante de música popular y la influencer decidieron dar el paso hacia el altar y refrendar su amor.

La pedida de mano fue como sacada de una novela romántica. El intérprete de ‘Cupido Falló’ sorprendió a la antioqueña al llevarla a un lugar decorado con rosas y con el Burj Khalifa de fondo, enigmático edificio de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, la creadora de contenido manifestó haber quedado en shock porque en ningún momento se esperó que Pipe le propusiera ser su esposa. La pareja se volvió tendencia en las redes sociales y, por supuesto, como es costumbre, no faltaron los comentarios negativos bajándole la caña al momento de felicidad y generando malestar.

Uno de ellos fue el de una seguidora que incluso comparó el compromiso de Pipe y Luisa con la pedida de mano que también se dio hace pocos días entre Esteban Santos y la exseñorita Colombia, Gabriela Tafur.

“El mundo se divide entre las que amamos la pedida de matrimonio de Esteban Santos y Gabriela, y las que prefieren la de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W”, escribió una usuaria de X.

Pues bien, esta comparación no le gustó para nada a la influencer que no dudó en contestar con absoluta contundencia. “Mira querida, el mundo se divide entre las envidiosas y las envidiadas. También se divide en las que tenemos la fortuna que nos pida la mano el hombre que AMAMOS y las que JAMÁS tendrán esa dicha. Deje el veneno querida, que esas cosas no se comparan, lo bonito aquí es celebrar el amor”.

Pipe y Luisa regresaron al país después de su viaje por el Medio Oriente para celebrar a sus amigos su compromiso y por supuesto, para celebrar el primer año de Domenic, su segundo hijo.