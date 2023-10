“Ya cansa esa historia”: J Balvin contestó a seguidor que le atribuyó su éxito a Feid

J Balvin es uno de los grandes artistas urbanos de Colombia. Su talento en el escenario y sus canciones lo han llevado a internacionalizarse y en más de 15 años de carrera ha grabado con los artistas más importantes e influyentes, no solo del género urbano sino también de otros géneros como Ed Sheraan, David Guetta y Justin Bieber, por solo mencionar algunos.

El éxito de Balvin ha sido realmente indiscutible, a sus 38 años, el paisa sigue siendo bastante mediático y aunque ha hecho parte de algunas controversias y tiraderas, su música prevalece en los oídos de sus fans dentro y fuera de su país.

Recordemos que hasta Bad Bunny en su más reciente producción musical titulada ‘Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana’ le envió un mensaje a Balvin que no le cayó del todo bien. En su canción Thunder y Lightning, el ‘Conejo Malo’ le hizo una mención en un verso que decía: “Ustede' me han visto, siempre ando con los mismo'. Mientras ustedes son amigos de to' el mundo, como Balvin.

El reguetonero colombiano no dudó en responder esta ‘tiradera’ y aseguró que la recibía con mucha extrañeza.

Pues bien, J Balvin volvió a dar de qué hablar en redes por un comentario que le hizo un seguidor y que lo incomodó notoriamente.

“Definitivamente desde que Feid dejó de ser quien le escribe las canciones, dejó de ser lo mismo sus canciones”, escribió el internauta.

Por su parte, Balvin no se quedó de brazos cruzados y manifestó que: “Esa narrativa ya tiene que cambiar, solo ha estado en 3 canciones, ¿listo? Ya cansa esa historia que no es así. Anda y buscas y me avisas. ¿Listo?”.

Vale la pena puntualizar que, en efecto, el Ferxxo es uno de los compositores de algunas canciones de Balvin como: ‘Ginza’ y ‘Sigo Extrañándote’, además de la colaboración que hicieron en ‘Qué Raro’, sin embargo, el afirmar que el éxito de Balvin se debe específicamente al ferxxo, sería desconocer la trayectoria del intérprete de ‘Mi Gente’.