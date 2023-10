Juanes confesó que tuvo una experiencia con extraterrestres: “No podemos ser los únicos”

Juanes es uno de los cantantes colombianos más destacados en la industria musical. El artista antioqueño cuenta con más de 30 años de vida artística y es uno de los cantantes de pop/rock colombiano con mayor número de premios Grammy.

El artista paisa lanzó este 2023 su álbum ‘Vida Cotidiana’, el cual narra varios aspectos de su vida en familia, como cuando reconquistó a su esposa, Karen Martínez, con una canción en la que colaboró su gran amigo Juan Luis Guerra.

Y es que la trayectoria de este paisa ha sido impecable. Ha cantado por la paz, por la hispanidad y también por la reconciliación entre los pueblos. Sin duda, uno de los más grandes exponentes de la música latina en toda la historia.

El intérprete de ‘La Camisa Negra’, ‘Me Enamora’ y ‘La Vida es un ratico’, entre otras, también es un creyente de que en este mundo ‘no estamos solos’, los seres de otros planetas y de las experiencias paranormales.

En diálogo con el programa del canal RCN ‘Buen Día Colombia’, Juanes confesó que en el año 2011 tuvo la oportunidad de ver unos ovnis. El cantante se encontraba en Ginebra, Suiza, y era la 1 de la mañana. Se encontraba en un balcón tomando cerveza con su equipo cuando de repente observó unas luces que, aunque parecían aviones, en realidad eran estáticas y fue entonces cuando descartó que se trataba de unas aeronaves.

“Estas luces se empiezan a mover por GPS super perfectas, después hacían como un triángulo, se desaparecían dos, venían otras. Esto duró como unos 25 minutos y de repente se fueron. Yo quedé como: ¿Esto es real? Para mí fue brutal porque no pensaba que esto fuera pasando, y más porque el Pentágono ha dicho no sabemos qué es esto. Es obvio, no podemos ser los únicos”, contó el cantante.