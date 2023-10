La colombianada por la que a Andrea Valdiri le pasaron factura en aeropuerto de Europa

La reconocida creadora de contenido e influencer barranquillera Andrea Valdiri y su esposo Felipe Saruma han estado en el ojo del huracán desde hace un par de semanas, pues se especulaba una aparente ruptura entre ambos. No obstante, esas especulaciones fueron desmentidos por la misma pareja por medio de una fotografía.

Actualmente, ambos se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones en el continente europeo, donde han visitado varios lugares turísticos y se han encargado de compartir cada uno de los momentos de su viaje por redes sociales.

Aunque no todo ha salido de la mejor manera, incluso, algunos internautas trataron de corroncha a la bailarina barranquillera, señalando que allá en Europa no le rinden pleitesía como en Colombia.

Todo parece indicar que el choque cultural se ha convertido en un problema para la pareja. Justamente, en los últimos días contaron una situación que vivieron al llegar al viejo continente. Específicamente, en Reino Unido, pues tuvieron un incómodo momento al pasar por el puesto de migración de Londres.

De acuerdo con lo comentado por Valdiri, cuando llegó a migración, el agente que la atendió tenía una actitud grosera y prepotente. Además, durante el proceso de revisar la documentación, el hombre supuestamente le dijo en español que no lo mirara. Tal y como es la bailarina, no se quedó callada y decidió responder de manera contundente.

“El nombre decía Ramiro Suárez y yo dije que este tiene una cara de latino. Yo al tipo me lo quedaba mirando porque no le entendía, estaba tratando de traducir, y el tipo en una me dice ‘no me mires’ y me lo dijo en español. Y le dije es que tú sabes hablar español, me parece muy atrevido de tu parte que me digas que no te mire mientras me estás hablando”, describió la barranquillera.