Andrea Valdiri y Saruma ‘pasaron chascos’ en Europa: “No quiero ni hablar”

Luego de los rumores acerca de una supuesta separación, Andrea Valdiri y Felipe Saruma desmintieron todo tipo de especulaciones al respecto y se embarcaron en un viaje por varios países de Europa, en los que han vivido una serie de experiencias, las cuales no todas han sido de su agrado.

Valdiri y Saruma llegaron al Reino Unido y de entrada tuvieron una situación un poco incómoda al pasar por el puesto de Migración de Londres. Para nadie es un secreto que los agentes de este tipo de oficinas son bastante estrictos, por lo que a veces pueden surgir una serie de dificultades para los viajeros.

Pues bien, a través de su cuenta de Instagram, la barranquillera comentó que su primer ‘chasco’ fue cuando un agente, al parecer latino, le dijo en español que no lo mirara. Por lo que ella respondió de manera contundente y según contó, fue bastante grosero y prepotente.

“Decía Ramiro Suárez y yo decía: este tiene una cara de latino. Al tipo me le quedaba viendo así porque no le entendía y el tipo en una de esas me dice: No me mires. Y yo, ah, me parece muy atrevido de tu parte que me digas que no te mire cuando me estás hablando. No me la dejé montar”, comentó la bailarina.

Posteriormente, el momento incómodo le correspondió a Felipe Saruma cuando llegaron a Escocia. Valdiri reveló que en una gasolinera el santandereano quería tomarse una cerveza, pero la mujer que atendía aparentemente se le quedó mirando fijamente y le pidió su pasaporte. Él accedió a enseñarlo, sin embargo, no le vendió la cerveza.

Finalmente, la barranquillera comentó que cuando se encontraba grabando unas historias en la ciudad de Edimburgo, un hombre de seguridad le pidió que borrara los videos de su celular.